Залужний зворушливо вшанував Да Вінчі в його День народження

Залужний щемливо згадав про Да Вінчі у його День народження
Загиблий командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло у п'ятницю, 1 листопада, святкував би свій День народження. Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний згадав про воїна в цей день.
Відповідний допис Залужний оприлюднив у Telegram.
День народження Да Вінчі
"Яка печаль, що я не зможу тебе сьогодні в обіймах міцно обплести. Бо вже сурма печальну ноту свою зіграла, і салюти,
на мить покинувши багнети, віддали вже прощальні звуки.
І ти пішов… Спустіли наші душі, з очей пішла надія та іскра.
І згасло полумʼя в бійниці, а з ним і віра теж пішла.
Хтось підхопив жердину стяга, що вже торкнувся до землі,
хтось ще кричав: давайте разом, ми ж зможемо, ми не одні…
Але салют вже стих, засохли сльози, забулись рани бойові.
Вже в тих бійницях інші стяги і страшні погляди чужі.
І дух, що тіло рвав до бою, все більше тягне до журби…
Але Ти був. Твоя стежина, від Бога в душі нам прийшла.
Ми інші всі, бо в нас палає — твоє тепло, твоя душа.
Ти будеш далі жити з нами, а ми з тобою у душі.
Твоє тепло хай не згасає, у всіх, хто хоче боротьби. З днем народження, Дмитро", — йдеться у дописі.
Що відомо про Да Вінчі
Дмитро Коцюбайло захищав Україну від початку вторгнення Росії у 2014 році. Був командиром батальйону "Вовки Да Вінчі" у складі 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
Став першим добровольцем, якому надали звання "Герой України" прижиттєво. 7 березня 2023 року загинув у битві за місто Бахмут Донецької області.
Нагадаємо, до Дня народження на честь Героя України Да Вінчі в Донецькій області відкрили пам'ятну стелу.
Також ми писали, що напередодні Дня народження легендарного воїна Дмитра Коцюбайла помер його менший брат Іван.
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