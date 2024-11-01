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Залужний щемливо згадав про Да Вінчі у його День народження

1 листопада 2024 17:14
Євгенія Брюховецька - редактор
Залужний зворушливо вшанував Да Вінчі в його День народження
Валерій Залужний та Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі". Фото: Telegram/Валерій Залужний
Євгенія Брюховецька - редактор

Загиблий командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло у п'ятницю, 1 листопада, святкував би свій День народження. Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний згадав про воїна в цей день.

Відповідний допис Залужний оприлюднив у Telegram.

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День народження Да Вінчі 

"Яка печаль, що я не зможу тебе сьогодні в обіймах міцно обплести. Бо вже сурма печальну ноту свою зіграла, і салюти,
на мить покинувши багнети, віддали вже прощальні звуки. 
І ти пішов… Спустіли наші душі, з очей пішла надія та іскра. 
І згасло полумʼя в бійниці, а з ним і  віра теж пішла. 
Хтось підхопив жердину стяга, що вже торкнувся до землі, 
хтось ще кричав: давайте разом, ми ж зможемо, ми не одні…
Але салют вже стих, засохли сльози, забулись рани бойові.
Вже в тих бійницях інші стяги і страшні погляди чужі.
І дух, що тіло рвав до бою, все більше тягне до журби…
Але Ти був. Твоя стежина, від Бога в душі нам прийшла. 
Ми інші всі, бо в нас палає — твоє тепло, твоя душа. 
Ти будеш далі жити з нами,  а ми з тобою у душі. 
Твоє тепло хай не згасає, у всіх, хто хоче боротьби. З днем народження, Дмитро", — йдеться у дописі.

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Скриншот допису Залужного

Що відомо про Да Вінчі

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Да Вінчі під час отримання Героя України. Фото: ОП

Дмитро Коцюбайло захищав Україну від початку вторгнення Росії у 2014 році. Був командиром батальйону "Вовки Да Вінчі" у складі 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. 

Став першим добровольцем, якому надали звання "Герой України" прижиттєво. 7 березня 2023 року загинув у битві за місто Бахмут Донецької області. 

Нагадаємо, до Дня народження на честь Героя України Да Вінчі в Донецькій області відкрили пам'ятну стелу.

Також ми писали, що напередодні Дня народження легендарного воїна Дмитра Коцюбайла помер його менший брат Іван.

загибель ЗСУ День народження Валерій Залужний

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