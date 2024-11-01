Залужний зворушливо вшанував Да Вінчі в його День народження

Валерій Залужний та Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі". Фото: Telegram/Валерій Залужний

Загиблий командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло у п'ятницю, 1 листопада, святкував би свій День народження. Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний згадав про воїна в цей день.

Відповідний допис Залужний оприлюднив у Telegram.

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"Яка печаль, що я не зможу тебе сьогодні в обіймах міцно обплести. Бо вже сурма печальну ноту свою зіграла, і салюти,

на мить покинувши багнети, віддали вже прощальні звуки.

І ти пішов… Спустіли наші душі, з очей пішла надія та іскра.

І згасло полумʼя в бійниці, а з ним і віра теж пішла.

Хтось підхопив жердину стяга, що вже торкнувся до землі,

хтось ще кричав: давайте разом, ми ж зможемо, ми не одні…

Але салют вже стих, засохли сльози, забулись рани бойові.

Вже в тих бійницях інші стяги і страшні погляди чужі.

І дух, що тіло рвав до бою, все більше тягне до журби…

Але Ти був. Твоя стежина, від Бога в душі нам прийшла.

Ми інші всі, бо в нас палає — твоє тепло, твоя душа.

Ти будеш далі жити з нами, а ми з тобою у душі.

Твоє тепло хай не згасає, у всіх, хто хоче боротьби. З днем народження, Дмитро", — йдеться у дописі.

Скриншот допису Залужного

Що відомо про Да Вінчі

Да Вінчі під час отримання Героя України. Фото: ОП

Дмитро Коцюбайло захищав Україну від початку вторгнення Росії у 2014 році. Був командиром батальйону "Вовки Да Вінчі" у складі 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Став першим добровольцем, якому надали звання "Герой України" прижиттєво. 7 березня 2023 року загинув у битві за місто Бахмут Донецької області.

Нагадаємо, до Дня народження на честь Героя України Да Вінчі в Донецькій області відкрили пам'ятну стелу.

Також ми писали, що напередодні Дня народження легендарного воїна Дмитра Коцюбайла помер його менший брат Іван.