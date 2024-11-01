Брат Да Вінчі Іван Коцюбайло раптово помер на Івано-Франківщині

Раптово помер молодший брат легендарного воїна "Да Вінчі"
В Івано-Франківській області помер Іван Коцюбайло, молодший брат полеглого Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Чоловіка не стало напередодні дня народження легендарного воїна.
Про це повідомили у пресслужбі Бурштинської міської ради у п'ятницю, 1 листопада.
Смерть Івана Коцюбайла
Міська рада висловила щирі співчуття родині та близьким. Чоловіку було 27 років, у такому ж віці загинув і його брат "Да Вінчі".
"Знову страшне горе прийшло до родини нашого захисника, Героя України Дмитра Коцюбайла. Напередодні його дня народження пішов у засвіти його молодший брат Іван. Вічна пам’ять", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що 1 листопада Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу, який віддав життя за свободу нашої держави, виповнилося б 29 років.
Раніше у кінотеатрах показали документальний фільм "За свою свободу треба боротися" про легендарного воїна Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"). Його голос у стрічці було відтворено за допомогою штучного інтелекту.
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