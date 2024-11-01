Війна в Україні — загиблий військовий Дмитро Коцюбайло святкував би 29 років

Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі". Фото: Facebook

Сьогодні Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу, який віддав життя за свободу нашої держави, виповнилося б 29 років. Його життєвий шлях від юного художника до легендарного воїна надихає нові покоління.

Про це йдеться на сторінці History_malva в Instagram.

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У п'ятницю, 1 листопада, військовий Дмитро Коцюбайло із позивним "Да Вінчі" святкував би свій 29 день народження.

Народився Дмитро в 1995 році на Івано-Франківщині. З дитинства він цікавився малюванням і мріяв стати художником. Згодом пішов навчатися у професійний будівельний ліцей, де провів три роки.

Зазначається, що прадід Дмитра воював у складі Української Повстанської Армії. Хлопець також боровся за свободу України — був активним учасником Революції гідності, а коли йому виповнилося 18 років пішов добровольцем на фронт.

У 2021 році 30 листопада Коцюбайло був відзначений званням Героя України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Загинув "Да Вінчі" 7 березня 2023 року під час захисту країни у боях поблизу Бахмута, йому було 27 років.

Допис History_malva. Фото: скриншот

Нагадаємо, у вересні у кінотеатрах виходив документальний фільм "За свою свободу треба боротися" про легендарного воїна Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"). Його голос у стрічці було відтворено за допомогою штучного інтелекту.

Режисер стрічки заявляв, що рідні "Да Вінчі", включно з його матір'ю, сестрами та бабусею залишилися задоволеними результатом після перегляду фільму про Дмитра.