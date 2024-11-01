Война в Украине — погибший военный Дмитрий Коцюбайло праздновал бы 29 лет

Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи". Фото: Facebook

Сегодня Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайлу, отдавшему жизнь за свободу нашего государства, исполнилось бы 29 лет. Его жизненный путь от юного художника к легендарному воину вдохновляет новые поколения.

Об этом говорится на странице History_malva в Instagram.

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Военный Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло

В пятницу, 1 ноября, военный Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" праздновал бы свой 29 день рождения.

Родился Дмитрий в 1995 году на Ивано-Франковщине. С детства он интересовался рисованием и мечтал стать художником. Впоследствии пошел учиться в профессиональный строительный лицей, где провел три года.

Отмечается, что прадед Дмитрия воевал в составе Украинской Повстанческой Армии. Парень также боролся за свободу Украины - был активным участником Революции достоинства, а когда ему исполнилось 18 лет ушел добровольцем на фронт.

В 2021 году 30 ноября Коцюбайло был отмечен званием Героя Украины за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Погиб "Да Винчи" 7 марта 2023 года во время защиты страны в боях вблизи Бахмута, ему было 27 лет.

Сообщение History_malva. Фото: скриншот

Напомним, в сентябре в кинотеатрах выходил документальный фильм "За свою свободу надо бороться" о легендарном воине Дмитрии Коцюбайле ("Да Винчи"). Его голос в ленте был воспроизведен с помощью искусственного интеллекта.

Режиссер ленты заявлял, что родные "Да Винчи", включая его мать, сестры и бабушку остались довольны результатом после просмотра фильма о Дмитрии.