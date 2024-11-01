Война в Украине — погибший военный Дмитрий Коцюбайло праздновал бы 29 лет

В Украине чтят память "Да Винчи", которому было бы 29 лет
Сегодня Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайлу, отдавшему жизнь за свободу нашего государства, исполнилось бы 29 лет. Его жизненный путь от юного художника к легендарному воину вдохновляет новые поколения.
Об этом говорится на странице History_malva в Instagram.
Военный Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло
В пятницу, 1 ноября, военный Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" праздновал бы свой 29 день рождения.
Родился Дмитрий в 1995 году на Ивано-Франковщине. С детства он интересовался рисованием и мечтал стать художником. Впоследствии пошел учиться в профессиональный строительный лицей, где провел три года.
Отмечается, что прадед Дмитрия воевал в составе Украинской Повстанческой Армии. Парень также боролся за свободу Украины - был активным участником Революции достоинства, а когда ему исполнилось 18 лет ушел добровольцем на фронт.
В 2021 году 30 ноября Коцюбайло был отмечен званием Героя Украины за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Погиб "Да Винчи" 7 марта 2023 года во время защиты страны в боях вблизи Бахмута, ему было 27 лет.
Напомним, в сентябре в кинотеатрах выходил документальный фильм "За свою свободу надо бороться" о легендарном воине Дмитрии Коцюбайле ("Да Винчи"). Его голос в ленте был воспроизведен с помощью искусственного интеллекта.
Режиссер ленты заявлял, что родные "Да Винчи", включая его мать, сестры и бабушку остались довольны результатом после просмотра фильма о Дмитрии.
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