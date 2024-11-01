Брат Да Винчи Иван Коцюбайло внезапно умер в Ивано-Франковской области

Иван Коцюбайло, младший брат Героя Украины "Да Винчи". Фото: Янтарный городской совет

В Ивано-Франковской области умер Иван Коцюбайло, младший брат павшего Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Мужчину не стало в канун дня рождения легендарного воина.

Об этом сообщили в пресс-службе Бурштынского городского совета в пятницу, 1 ноября.

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Городской совет выразил искренние соболезнования семье и близким. Мужчине было 27 лет, в таком же возрасте погиб и его брат "Да Винчи".

"Снова страшное горе пришло в семью нашего защитника, Героя Украины Дмитрия Коцюбайло. Накануне его дня рождения ушел в иной мир его младший брат Иван. Вечная память", — говорится в сообщении.

Сообщение Бурштынского горсовета в Facebook

Отметим, что 1 ноября Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайло, отдавшему жизнь за свободу нашего государства, исполнилось бы 29 лет .

Ранее в кинотеатрах показали документальный фильм "За свою свободу надо бороться" о легендарном воине Дмитрии Коцюбайло ("Да Винчи"). Его голос в ленте был воспроизведен с помощью искусственного интеллекта.