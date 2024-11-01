Залужный трогательно отметил Да Винчи в его День рождения

Залужный трогательно вспомнил о Да Винчи в его День рождения
Погибший командир батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло в пятницу, 1 ноября, праздновал бы свой День рождения. Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вспомнил о воине в этот день.
Соответствующее сообщение Залужный обнародовал в Telegram.
День рождения Да Винчи
"Яка печаль, що я не зможу тебе сьогодні в обіймах міцно обплести. Бо вже сурма печальну ноту свою зіграла, і салюти,
на мить покинувши багнети, віддали вже прощальні звуки.
І ти пішов… Спустіли наші душі, з очей пішла надія та іскра.
І згасло полумʼя в бійниці, а з ним і віра теж пішла.
Хтось підхопив жердину стяга, що вже торкнувся до землі,
хтось ще кричав: давайте разом, ми ж зможемо, ми не одні…
Але салют вже стих, засохли сльози, забулись рани бойові.
Вже в тих бійницях інші стяги і страшні погляди чужі.
І дух, що тіло рвав до бою, все більше тягне до журби…
Але Ти був. Твоя стежина, від Бога в душі нам прийшла.
Ми інші всі, бо в нас палає — твоє тепло, твоя душа.
Ти будеш далі жити з нами, а ми з тобою у душі.
Твоє тепло хай не згасає, у всіх, хто хоче боротьби. З днем народження, Дмитро", — говорится в посте.
Что известно о Да Винчи
Дмитрий Коцюбайло защищал Украину с начала вторжения России в 2014 году. Был командиром батальона "Волки Да Винчи" в составе 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Стал первым добровольцем, которому присвоили звание "Герой Украины" прижизненно. 7 марта 2023 погиб в битве за город Бахмут Донецкой области.
Напомним, ко Дню рождения в честь Героя Украины Да Винчи в Донецкой области открыли памятную стелу.
Также мы писали, что в канун Дня рождения легендарного воина Дмитрия Коцюбайла умер его младший брат Иван.
Читайте Новини.LIVE!