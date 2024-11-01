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Залужный трогательно вспомнил о Да Винчи в его День рождения

1 ноября 2024 17:14
Евгения Брюховецкая - редактор
Залужный трогательно отметил Да Винчи в его День рождения
Валерий Залужный и Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи". Фото: Telegram/Валерий Залужный
Евгения Брюховецкая - редактор

Погибший командир батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло в пятницу, 1 ноября, праздновал бы свой День рождения. Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вспомнил о воине в этот день.

Соответствующее сообщение Залужный обнародовал в Telegram.

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День рождения Да Винчи

"Яка печаль, що я не зможу тебе сьогодні в обіймах міцно обплести. Бо вже сурма печальну ноту свою зіграла, і салюти,
на мить покинувши багнети, віддали вже прощальні звуки. 
І ти пішов… Спустіли наші душі, з очей пішла надія та іскра. 
І згасло полумʼя в бійниці, а з ним і  віра теж пішла. 
Хтось підхопив жердину стяга, що вже торкнувся до землі, 
хтось ще кричав: давайте разом, ми ж зможемо, ми не одні…
Але салют вже стих, засохли сльози, забулись рани бойові.
Вже в тих бійницях інші стяги і страшні погляди чужі.
І дух, що тіло рвав до бою, все більше тягне до журби…
Але Ти був. Твоя стежина, від Бога в душі нам прийшла. 
Ми інші всі, бо в нас палає — твоє тепло, твоя душа. 
Ти будеш далі жити з нами,  а ми з тобою у душі. 
Твоє тепло хай не згасає, у всіх, хто хоче боротьби. З днем народження, Дмитро", — говорится в посте.

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Скриншот поста Залужного

Что известно о Да Винчи

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Да Винчи во время получения Героя Украины. Фото: ОП

Дмитрий Коцюбайло защищал Украину с начала вторжения России в 2014 году. Был командиром батальона "Волки Да Винчи" в составе 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Стал первым добровольцем, которому присвоили звание "Герой Украины" прижизненно. 7 марта 2023 погиб в битве за город Бахмут Донецкой области.

Напомним, ко Дню рождения в честь Героя Украины Да Винчи в Донецкой области открыли памятную стелу.

Также мы писали, что в канун Дня рождения легендарного воина Дмитрия Коцюбайла умер его младший брат Иван.

гибель ВСУ День рождения Валерий Залужный

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