Які головні чинники для перемоги у війні - думка Залужного

Залужний розкрив, що потрібно Україні для перемоги
Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підкреслив, що країна повинна бути готова до війни та забезпечувати захист своїх громадян не тільки у військовому контексті, а й через підготовку суспільства до потенційного конфлікту. За його словами, дві основні умови для досягнення перемоги — це стабільна демографія та сильна економіка.
Про це посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів у інтерв'ю AthenaLab.
Які головні чинники для перемоги у війні
Валерій Залужний підкреслив, що кожна війна має масштабні наслідки. Він зазначив, що війна Росії проти України обов'язково позначиться на політиці інших держав і їхніх міжнародних союзах. Саме тому, за його словами, країни повинні уникати війни за будь-яку ціну.
Залужний вважає, що для досягнення перемоги у війні необхідні дві основні умови — це демографія та економіка. Він зазначив, що рівень народжуваності, який спостерігався сто років тому, дозволяв суспільствам переживати великі втрати під час воєн, зокрема, як це було у росіян під час Другої світової війни.
Сьогодні ситуація з народжуваністю інша. У багатьох країнах цей показник стабільно знижується. За словами Залужного, війна Росії проти України довела, що головним ресурсом, який найважче відновити, є люди.
Держави з сильнішою економікою мають можливість розробляти сучасне озброєння, яке є витратним, тому такі країни матимуть більше шансів вистояти у війнах.
Валерій Залужний додав, що в майбутніх війнах буде менше військовослужбовців, але більше дешевої зброї.
Нагадаємо, директорка Інституту демографії Елла Лібанова пояснила, як старіння населення впливає на країну, а також які проблеми можуть виникнути в Україні, коли закінчиться війна.
Читайте Новини.LIVE!