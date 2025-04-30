Які головні чинники для перемоги у війні - думка Залужного

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: Reuters

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підкреслив, що країна повинна бути готова до війни та забезпечувати захист своїх громадян не тільки у військовому контексті, а й через підготовку суспільства до потенційного конфлікту. За його словами, дві основні умови для досягнення перемоги — це стабільна демографія та сильна економіка.

Про це посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів у інтерв'ю AthenaLab.

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Які головні чинники для перемоги у війні

Валерій Залужний підкреслив, що кожна війна має масштабні наслідки. Він зазначив, що війна Росії проти України обов'язково позначиться на політиці інших держав і їхніх міжнародних союзах. Саме тому, за його словами, країни повинні уникати війни за будь-яку ціну.

Залужний вважає, що для досягнення перемоги у війні необхідні дві основні умови — це демографія та економіка. Він зазначив, що рівень народжуваності, який спостерігався сто років тому, дозволяв суспільствам переживати великі втрати під час воєн, зокрема, як це було у росіян під час Другої світової війни.

Сьогодні ситуація з народжуваністю інша. У багатьох країнах цей показник стабільно знижується. За словами Залужного, війна Росії проти України довела, що головним ресурсом, який найважче відновити, є люди.

Держави з сильнішою економікою мають можливість розробляти сучасне озброєння, яке є витратним, тому такі країни матимуть більше шансів вистояти у війнах.

Валерій Залужний додав, що в майбутніх війнах буде менше військовослужбовців, але більше дешевої зброї.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії Елла Лібанова пояснила, як старіння населення впливає на країну, а також які проблеми можуть виникнути в Україні, коли закінчиться війна.