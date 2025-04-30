Какие главные факторы для победы в войне - мнение Залужного

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подчеркнул, что страна должна быть готова к войне и обеспечивать защиту своих граждан не только в военном контексте, но и через подготовку общества к потенциальному конфликту. По его словам, два основных условия для достижения победы — это стабильная демография и сильная экономика.

Об этом посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал в интервью AthenaLab.

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Какие главные факторы для победы в войне

Валерий Залужный подчеркнул, что каждая война имеет масштабные последствия. Он отметил, что война России против Украины обязательно скажется на политике других государств и их международных союзах. Именно поэтому, по его словам, страны должны избегать войны любой ценой.

Залужный считает, что для достижения победы в войне необходимы два основных условия — это демография и экономика. Он отметил, что уровень рождаемости, который наблюдался сто лет назад, позволял обществам переживать большие потери во время войн, в частности, как это было у россиян во время Второй мировой войны.

Сегодня ситуация с рождаемостью иная. Во многих странах этот показатель стабильно снижается. По словам Залужного, война России против Украины доказала, что главным ресурсом, который труднее всего восстановить, являются люди.

Государства с сильной экономикой имеют возможность разрабатывать современное вооружение, которое является затратным, поэтому такие страны будут иметь больше шансов выстоять в войнах.

Валерий Залужный добавил, что в будущих войнах будет меньше военнослужащих, но больше дешевого оружия.

Напомним, директор Института демографии Элла Либанова объяснила, как старение населения влияет на страну, а также какие проблемы могут возникнуть в Украине, когда закончится война.