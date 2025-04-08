Штаб ЗСУ у Вісбадені — Залужний розповів як його створили

Валерій Залужний з американськими та британськими партнерами в Україні, серпень 2023 року. Фото: Валерій Залужний

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний поділився історією створення штабу у німецькому Вісбадені, який відіграв ключову роль у плануванні українських військових операцій та визначенні потреб у зброї. У своєму дописі він назвав цей штаб "секретною зброєю", що дозволила скоординувати зусилля України та її партнерів на якісно новому рівні.

Про це Валерій Залужний написав на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Залужного, після початку повномасштабного вторгнення РФ обсяги військової допомоги з боку партнерів суттєво зросли, тож виникла потреба продумати, як доставляти та обслуговувати техніку й не тільки.

"Після початку повномасштабної агресії військова допомога від наших партнерів суттєво зросла — ми отримали різноманіття зброї і техніки, а з цим — і нові виклики, пов’язані з її доставкою та ремонтом. Саме тому у квітні 2022 року ми створили центр з координації постачання військової допомоги Україні. Він базувався у штаб-квартирі Європейського командування США у Штутгарті, Німеччина. Через деякий час цей штаб продовжив роботу у Вісбадені", — повідомив Валерій Залужний.

Однак ситуація вимагала глибшої взаємодії з союзниками, особливо влітку 2022 року, коли деякі партнери висловлювали сумніви щодо доцільності передачі певних видів озброєнь для фронту. Тоді виникла ідея створення спільного оперативного штабу, який би не лише координував логістику, а й оцінював потреби українського війська відповідно до спланованих операцій, за стандартами НАТО.

"Завдяки підтримці Великої Британії цю ідею вдалося реалізувати. І Вісбаден отримав нове дихання. У цьому штабі планували операції, проводили воєнні ігри, формували потреби для ЗСУ та передавали їх до Вашингтона та європейських столиць. Цей майданчик став чудовим механізмом взаємодії з нашими партнерами щодо майбутніх воєнних операцій та формування потреб під них", — поділився Залужний.

Нагадаємо, нещодавно Валерій Залужний зустрівся генеральним секретарем ММО, щоб обговорити боротьбу з тіньовим флотом.

Також раніше Валерій Залужний прокоментував, чи буде він балотуватися на президентські вибори.