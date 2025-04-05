Залужний вручив вірчі грамоти Генеральному секретарю Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесу

Посол України в Великій Британії Валерій Залужний. Фото: t.me/Zaluzhnui

Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вручив вірчі грамоти Генеральному секретарю Міжнародної морської організації (МMO) Арсеніо Домінгесу. Також під час зустрічі вони обговорили співпрацю.

Залужний опублікував фотографію з Домінгесу у Telegram у суботу, 5 квітня.

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Залужний зазначив, що під час зустрічі йшлося про зміцнення співпраці, спільну боротьбу з "тіньовим флотом", а також потреби України для розвитку її морського потенціалу.

"Україна — морська держава. І ми тримаємо цей курс, навіть у шторм", — підкреслив він.

Залужний вручає вірчі грамоти Домінгесу. Фото: t.me/Zaluzhnui

Раніше ми писали, що Валерій Залужний взяв участь у відкритті спеціального центру, який займається опікою над українськими великими кішками. Також ми повідомляли, що колишній головнокомандувач ЗСУ поспілкувався зі студентами Львівського національного університету імені Івана Франка.