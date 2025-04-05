Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Залужний зустрівся з генсеком ММО — про що говорили arrow

Залужний зустрівся з генсеком ММО — про що говорили

5 квітня 2025 13:44
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Залужний вручив вірчі грамоти Генеральному секретарю Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесу
Посол України в Великій Британії Валерій Залужний. Фото: t.me/Zaluzhnui
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вручив вірчі грамоти Генеральному секретарю Міжнародної морської організації (МMO) Арсеніо Домінгесу. Також під час зустрічі вони обговорили співпрацю.

Залужний опублікував фотографію з Домінгесу у Telegram у суботу, 5 квітня.

Реклама
Читайте також:

Про що говорив Залужний з Домінгесом

Залужний зазначив, що під час зустрічі йшлося про зміцнення співпраці, спільну боротьбу з "тіньовим флотом", а також потреби України для розвитку її морського потенціалу.

"Україна — морська держава. І ми тримаємо цей курс, навіть у шторм", — підкреслив він.

Залужний та Домінгесу
Залужний вручає вірчі грамоти Домінгесу. Фото: t.me/Zaluzhnui

Раніше ми писали, що Валерій Залужний взяв участь у відкритті спеціального центру, який займається опікою над українськими великими кішками. Також ми повідомляли, що колишній головнокомандувач ЗСУ поспілкувався зі студентами Львівського національного університету імені Івана Франка.

посол Валерій Залужний море Велика Британія війна в Україні церемонія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама