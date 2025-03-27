Валерій Залужний взяв участь у відкритті центру, де рятують українських левів

Надзвичайний і Повноважний Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Валерій Залужний. Фото: t.me/Zaluzhnui

Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії Валерій Залужний взяв участь у відкритті спеціального центру, який займається опікою над українськими великими кішками. У центрі дають прихисток українським левам, яких довелось евакуювати з України через напад РФ.

Відповідний допис с фото Залужний опублікував у себе в Telegram.

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За словами Залужного, Велика Британія прийняла не тільки сотні тисяч українців, які тікали від російських бомб та ракет. Ще ця країна дала прихисток українським тваринам, що також постраждали від війни.

Валерій Залужний проінформував, що у Кенті відкрили Центр порятунку левів, у якому тепер живуть тварини, евакуйовані з України. Там піклуватимуться про п'ять українських левів, які є живими свідками війни.

"Багато тварин в Україні через бойові дії опинилися в голоді і холоді, без нагляду. Благородну роботу провели волонтери, ветеринари та вся команда The Big Cat Sanctuary, яка створила для українських звірів новий дім. Тепер вони у безпеці", — написав Залужний.

Нагадаємо, раніше Залужний зробив заяву щодо позиції України на міжнародній арені.

Також він повідомляв, що через повномасштабне вторгнення Росії Україна втратила 50 тисяч людей вбитими та понад 300 тисяч — пораненими.