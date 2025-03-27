Валерий Залужный принял участие в открытии центра, где спасают украинских львов

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Валерий Залужный. Фото: t.me/Zaluzhnui

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный принял участие в открытии специального центра, который занимается опекой над украинскими большими кошками. В центре дают приют украинским львам, которых пришлось эвакуировать из Украины из-за нападения РФ.

Соответствующее сообщение с фото Залужный опубликовал у себя в Telegram.

Читайте также:

Сколько украинских львов спасли британцы

По словам Залужного, Великобритания приняла не только сотни тысяч украинцев, которые бежали от российских бомб и ракет. Еще эта страна дала приют украинским животным, которые также пострадали от войны.

Валерий Залужный проинформировал, что в Кенте открыли Центр спасения львов, в котором теперь живут животные, эвакуированные из Украины. Там будут заботиться о пяти украинских львах, которые являются живыми свидетелями войны.

"Многие животные в Украине из-за боевых действий оказались в голоде и холоде, без присмотра. Благородную работу провели волонтеры, ветеринары и вся команда The Big Cat Sanctuary, которая создала для украинских зверей новый дом. Теперь они в безопасности", — написал Залужный.

Напомним, ранее Залужный сделал заявление относительно позиции Украины на международной арене.

Также он сообщал, что из-за полномасштабного вторжения России Украина потеряла 50 тысяч человек убитыми и более 300 тысяч — ранеными.