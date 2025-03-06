Україна стала суб’єктом міжнародної політики, — Залужний

Залужний зробив заяву щодо позиції України на міжнародній арені
Посол у Великій Британії Валерій Залужний у четвер, 6 березня, виступив на безпековій конференції у Chatham House в Лондоні. Він заявив, що Україна завдяки опору під час повномасштабного вторгнення Росії стала суб'єктом міжнародної політики.
Про це пише УП.
Позиція України на міжнародній арені
"У цій складній ситуації Україна саме завдяки здатності до опору упродовж повномасштабної війни справді стала суб’єктом міжнародної політики", — сказав Залужний.
Він зауважив, що з Україною потрібно рахуватися і це вже зрозуміло усім, навіть дуже сильним державам. Посол у Британії наголосив, що Україна не втратила самостійності попри зміну стратегії ворога та "погрози друзів".
"Україна бореться, навіть коли це, здавалося, є неможливим, та досить ефективно завдає поразки ворогу", — додав Залужний.
Нагадаємо, за словами Залужного, Україна втратила через повномасштабне вторгнення Росії 50 тисяч людей вбитими та понад 300 тисяч — пораненими.
Також на думку колишнього головкома ЗСУ, нова адміністрація США "руйнує" усталений порядок у світі, йдучи назустріч Росії.
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