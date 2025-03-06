Україна стала суб’єктом міжнародної політики, — Залужний

Посол у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: скриншот з відео

Посол у Великій Британії Валерій Залужний у четвер, 6 березня, виступив на безпековій конференції у Chatham House в Лондоні. Він заявив, що Україна завдяки опору під час повномасштабного вторгнення Росії стала суб'єктом міжнародної політики.

Про це пише УП.

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"У цій складній ситуації Україна саме завдяки здатності до опору упродовж повномасштабної війни справді стала суб’єктом міжнародної політики", — сказав Залужний.

Він зауважив, що з Україною потрібно рахуватися і це вже зрозуміло усім, навіть дуже сильним державам. Посол у Британії наголосив, що Україна не втратила самостійності попри зміну стратегії ворога та "погрози друзів".

"Україна бореться, навіть коли це, здавалося, є неможливим, та досить ефективно завдає поразки ворогу", — додав Залужний.

Нагадаємо, за словами Залужного, Україна втратила через повномасштабне вторгнення Росії 50 тисяч людей вбитими та понад 300 тисяч — пораненими.

Також на думку колишнього головкома ЗСУ, нова адміністрація США "руйнує" усталений порядок у світі, йдучи назустріч Росії.