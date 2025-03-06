Украина стала субъектом международной политики, - Залужный

Посол в Великобритании Валерий Залужный. Фото: скриншот из видео

Посол в Великобритании Валерий Залужный в четверг, 6 марта, выступил на конференции по безопасности в Chatham House в Лондоне. Он заявил, что Украина благодаря сопротивлению во время полномасштабного вторжения России стала субъектом международной политики.

Об этом пишет УП.

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Позиция Украины на международной арене

"В этой сложной ситуации Украина именно благодаря способности к сопротивлению в течение полномасштабной войны действительно стала субъектом международной политики", — сказал Залужный.

Он отметил, что с Украиной нужно считаться и это уже понятно всем, даже очень сильным государствам. Посол в Великобритании отметил, что Украина не потеряла самостоятельности несмотря на изменение стратегии врага и "угрозы друзей".

"Украина борется, даже когда это, казалось, невозможно, и достаточно эффективно наносит поражение врагу", — добавил Залужный.

Напомним, по словам Залужного, Украина потеряла из-за полномасштабного вторжения России 50 тысяч человек убитыми и более 300 тысяч — ранеными.

Также по мнению бывшего главкома ВСУ, новая администрация США "разрушает" устоявшийся порядок в мире, идя навстречу России.