Украина стала субъектом международной политики, - Залужный

Залужный высказался о позиции Украины на международной арене
Посол в Великобритании Валерий Залужный в четверг, 6 марта, выступил на конференции по безопасности в Chatham House в Лондоне. Он заявил, что Украина благодаря сопротивлению во время полномасштабного вторжения России стала субъектом международной политики.
Об этом пишет УП.
Позиция Украины на международной арене
"В этой сложной ситуации Украина именно благодаря способности к сопротивлению в течение полномасштабной войны действительно стала субъектом международной политики", — сказал Залужный.
Он отметил, что с Украиной нужно считаться и это уже понятно всем, даже очень сильным государствам. Посол в Великобритании отметил, что Украина не потеряла самостоятельности несмотря на изменение стратегии врага и "угрозы друзей".
"Украина борется, даже когда это, казалось, невозможно, и достаточно эффективно наносит поражение врагу", — добавил Залужный.
Напомним, по словам Залужного, Украина потеряла из-за полномасштабного вторжения России 50 тысяч человек убитыми и более 300 тысяч — ранеными.
Также по мнению бывшего главкома ВСУ, новая администрация США "разрушает" устоявшийся порядок в мире, идя навстречу России.
Читайте Новини.LIVE!