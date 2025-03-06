США руйнують усталений світовий порядок і йдуть назустріч Кремлю, — Залужний

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: PA

США "руйнують" усталений світовий порядок і йдуть назустріч Кремлю. НАТО може припинити своє існування.

Про це заявив посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на безпековій конференції у Chatham House у четвер, 6 березня.

Читайте також:

Що сказав Залужний

Залужний розкритикував зовнішню політику нової адміністрації Дональда Трампа, заявивши, що США підривають усталений світовий порядок і ставлять під загрозу єдність Заходу.

"Старий світопорядок вже сьогодні майже остаточно зруйнований. Наприклад, сьогодні очевидно, що Білий дім поставив під сумнів єдність західного світу. Окрім цього, Вашингтон намагається вже зараз перекласти забезпечення безпеки і оборони Європи на їх власні сили, без США", — сказав посол.

Ексголовком наголосив, що низка перемовин США з Росією лідер якої перебуває під міжнародним ордером на арешт, свідчить про те, що Білий дім дедалі більше зближується з кремлівським режимом.

"Можна припустити, що НАТО може припинити своє існування. Низка перемовин США з Росією, керівнику якої виписали ордер на арешт, констатує той факт, що Білий дім робить все більше кроків назустріч кремлівському режиму, чудово розуміючи, що у такому випадку новою ціллю для Росії може стати саме Європа. Беззаперечним фактором цього є рішення, наприклад, Кібернетичного командування США припинити будь-яке планування, спрямоване проти Росії", — відзначив Залужний.

Посол України в Британії додав, що невизнання Вашингтоном агресії РФ є також новим викликом не лише для України, але й для Європи.

"Цього достатньо, щоб зрозуміти, що вже не лише Росія та Вісь зла намагаються зруйнувати світовий порядок, а й США фактично остаточно його руйнують", — вважає дипломат.

Залужний також вказав на те, що руйнування старого світового порядку відбувається також на фоні стрімкого розвитку технологій.

Раніше під час виступу у Школі публічного управління Українського Католицького Університету посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив про критичні втрати ЗСУ на фронті. Також ексголовком зустрівся зі спікером Палати громад Великої Британії Ліндсі Гойлом.