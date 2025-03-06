США разрушают устоявшийся мировой порядок и идут навстречу Кремлю, — Залужный

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: PA

США "разрушают" устоявшийся мировой порядок и идут навстречу Кремлю. НАТО может прекратить свое существование.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на конференции по безопасности в Chatham House в четверг, 6 марта.

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Залужный раскритиковал внешнюю политику новой администрации Дональда Трампа, заявив, что США подрывают устоявшийся мировой порядок и ставят под угрозу единство Запада.

"Старый миропорядок уже сегодня почти окончательно разрушен. Например, сегодня очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство западного мира. Кроме этого, Вашингтон пытается уже сейчас переложить обеспечение безопасности и обороны Европы на их собственные силы, без США", — сказал посол.

Экс-глава подчеркнул, что ряд переговоров США с Россией лидер которой находится под международным ордером на арест, свидетельствует о том, что Белый дом все больше сближается с кремлевским режимом.

"Можно предположить, что НАТО может прекратить свое существование. Ряд переговоров США с Россией, руководителю которой выписали ордер на арест, констатирует тот факт, что Белый дом делает все больше шагов навстречу кремлевскому режиму, прекрасно понимая, что в таком случае новой целью для России может стать именно Европа. Неоспоримым фактором этого является решение, например, Кибернетического командования США прекратить любое планирование, направленное против России", — отметил Залужный.

Посол Украины в Британии добавил, что непризнание Вашингтоном агрессии РФ является также новым вызовом не только для Украины, но и для Европы.

"Этого достаточно, чтобы понять, что уже не только Россия и Ось зла пытаются разрушить мировой порядок, но и США фактически окончательно его разрушают", — считает дипломат.

Залужный также указал на то, что разрушение старого мирового порядка происходит также на фоне стремительного развития технологий.

Ранее во время выступления в Школе публичного управления Украинского Католического Университета посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил о критических потерях ВСУ на фронте. Также экс-глава встретился со спикером Палаты общин Великобритании Линдси Гойлом.