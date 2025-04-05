Залужный вручил верительные грамоты Генеральному секретарю Международной морской организации Арсенио Домингесу

Залужный встретился с генсеком ММО — о чем говорили
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вручил верительные грамоты Генеральному секретарю Международной морской организации (ММО) Арсенио Домингесу. Также во время встречи они обсудили сотрудничество.
Залужный опубликовал фотографию с Домингесом в Telegram в субботу, 5 апреля.
О чем говорил Залужный с Домингесом
Залужный отметил, что во время встречи речь шла об укреплении сотрудничества, совместной борьбе с "теневым флотом", а также потребности Украины для развития ее морского потенциала.
"Украина — морское государство. И мы держим этот курс, даже в шторм", — подчеркнул он.
Ранее мы писали, что Валерий Залужный принял участие в открытии специального центра, который занимается опекой над украинскими большими кошками. Также мы сообщали, что бывший главнокомандующий ВСУ пообщался со студентами Львовского национального университета имени Ивана Франко.
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