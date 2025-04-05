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Залужный встретился с генсеком ММО — о чем говорили

5 апреля 2025 13:44
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Залужный вручил верительные грамоты Генеральному секретарю Международной морской организации Арсенио Домингесу
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: t.me/Zaluzhnui
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вручил верительные грамоты Генеральному секретарю Международной морской организации (ММО) Арсенио Домингесу. Также во время встречи они обсудили сотрудничество.

Залужный опубликовал фотографию с Домингесом в Telegram в субботу, 5 апреля.

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Залужный отметил, что во время встречи речь шла об укреплении сотрудничества, совместной борьбе с "теневым флотом", а также потребности Украины для развития ее морского потенциала.

"Украина — морское государство. И мы держим этот курс, даже в шторм", — подчеркнул он.

Залужний та Домінгесу
Залужный вручает верительные грамоты Домингесу. Фото: t.me/Zaluzhnui

Ранее мы писали, что Валерий Залужный принял участие в открытии специального центра, который занимается опекой над украинскими большими кошками. Также мы сообщали, что бывший главнокомандующий ВСУ пообщался со студентами Львовского национального университета имени Ивана Франко.

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