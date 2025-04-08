Штаб ВСУ в Висбадене — Залужный рассказал как его создали

Валерий Залужный с американскими и британскими партнерами в Украине, август 2023 года. Фото: Валерий Залужный

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный поделился историей создания штаба в немецком Висбадене, который сыграл ключевую роль в планировании украинских военных операций и определении потребностей в оружии. В своей заметке он назвал этот штаб "секретным оружием", которое позволило скоординировать усилия Украины и ее партнеров на качественно новом уровне.

Об этом Валерий Залужный написал на своей странице в Facebook.

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По словам Залужного, после начала полномасштабного вторжения РФ объемы военной помощи со стороны партнеров существенно выросли, поэтому возникла необходимость продумать, как доставлять и обслуживать технику и не только.

"После начала полномасштабной агрессии военная помощь от наших партнеров существенно возросла — мы получили многообразие оружия и техники, а с этим — и новые вызовы, связанные с ее доставкой и ремонтом. Именно поэтому в апреле 2022 года мы создали центр по координации поставок военной помощи Украине. Он базировался в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте, Германия. Через некоторое время этот штаб продолжил работу в Висбадене", — сообщил Валерий Залужный.

Однако ситуация требовала более глубокого взаимодействия с союзниками, особенно летом 2022 года, когда некоторые партнеры высказывали сомнения относительно целесообразности передачи определенных видов вооружений для фронта. Тогда возникла идея создания совместного оперативного штаба, который бы не только координировал логистику, но и оценивал потребности украинского войска в соответствии со спланированными операциями, по стандартам НАТО.

"Благодаря поддержке Великобритании эту идею удалось реализовать. И Висбаден получил новое дыхание. В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы. Эта площадка стала прекрасным механизмом взаимодействия с нашими партнерами относительно будущих военных операций и формирования потребностей под них", — поделился Залужный.

Напомним, недавно Валерий Залужный встретился генеральным секретарем ММО, чтобы обсудить борьбу с теневым флотом.

Также ранее Валерий Залужный прокомментировал, будет ли он баллотироваться на президентские выборы.