Війна закінчиться перемогою за кількох умов — Залужний назвав їх

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: Reuters

Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що перемога у війні проти Росії можлива. Він назвав чотири пункти, які для цього необхідні.

Про це Залужний сказав в інтерв'ю для NV.

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"Подивимося тепер на більш серйозне питання з погляду політичного погляду на процес війни. То війна можлива й вона обов'язково перейде до перемоги: коли народ, який захищає країну, буде готовий далі її захищати", — сказав Залужний.

Він зауважив, що це дуже важливо та варто поставити запитання, що українці для цього роблять. Друге — має бути надійна і постійна міжнародна підтримка.

Третім пунктом є адекватне військове керівництво країни, аби воно могло побудувати правильну стратегію для війни. Та останній — весь цей процес має ефективно керуватися.

"Тому давайте ставити собі питання по кожному з цих пунктів і дивитися, що буде через пів року", — додав Залужний.

Раніше у Залужного запитали, чи планує він балотуватися на пост президента України. Він відповів, що про це необхідно говорити після закінчення війни.

А президент США Дональд Трамп заявив, що чинний лідер України Володимир Зеленський нібито має "підтримку 3-4%". Він вважає, що необхідне проведення виборів.