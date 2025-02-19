Залужний відповів, чи буде балотуватися в президенти України

Валерій Залужний. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відповів, чи буде балотуватися в президенти. За його словами, про це необхідно говорити після закінчення війни.

Про це Валерій Залужний сказав під час заходу NV "Україна змінює світ. Діалоги про можливості" у середу, 19 лютого, передає кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Вибори президента в Україні

Залужний наголосив, що подібні питання слід порушувати лише після завершення війни в Україні. За його словами, тоді він скаже про своє рішення.

"Поки що в нас задача одна — вистояти та зберегти нашу державу. А вже після цього будемо думати про інше", — додав він.

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібні вибори. За його словами, Президента Володимира Зеленського нібито підтримують лише 4%.

Раніше Зеленський зазначив, що питання проведення виборів в Україні під час війни порушує виключно російський диктатор Путін, а також "деякі голоси" у США.