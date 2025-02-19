Залужный ответил, будет ли баллотироваться в президенты Украины

Валерий Залужный. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ответил, будет ли баллотироваться в президенты. По его словам, об этом необходимо говорить после окончания войны.

Об этом Валерий Залужный сказал во время мероприятия NV "Украина меняет мир. Диалоги о возможностях" в среду, 19 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Выборы президента в Украине

Залужный подчеркнул, что подобные вопросы следует поднимать только после завершения войны в Украине. По его словам, тогда он скажет о своем решении.

"Пока у нас задача одна — выстоять и сохранить наше государство. А уже после этого будем думать о другом", — добавил он.

Напомним, лидер США Дональд Трамп заявил, что Украине нужны выборы. По его словам, Президента Владимира Зеленского якобы поддерживают лишь 4%.

Ранее Зеленский отметил, что вопрос проведения выборов в Украине во время войны поднимает исключительно российский диктатор Путин, а также "некоторые голоса" в США.