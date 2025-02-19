Война закончится победой при нескольких условиях — Залужный назвал их

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: Reuters

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что победа в войне против России возможна. Он назвал четыре пункта, которые для этого необходимы.

Об этом Залужный сказал в интервью для NV.

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Залужный о победе Украины

"Посмотрим теперь на более серьезный вопрос с точки зрения политической точки зрения на процесс войны. То война возможна и она обязательно перейдет к победе: когда народ, который защищает страну, будет готов дальше ее защищать", — сказал Залужный.

Он отметил, что это очень важно и стоит задать вопрос, что украинцы для этого делают. Второе — должна быть надежная и постоянная международная поддержка.

Третьим пунктом является адекватное военное руководство страны, чтобы оно могло построить правильную стратегию для войны. И последний — весь этот процесс должен эффективно управляться.

"Поэтому давайте ставить себе вопрос по каждому из этих пунктов и смотреть, что будет через полгода", — добавил Залужный.

Ранее у Залужного спросили, планирует ли он баллотироваться на пост президента Украины. Он ответил, что об этом необходимо говорить после окончания войны.

А президент США Дональд Трамп заявил, что действующий лидер Украины Владимир Зеленский якобы имеет "поддержку 3-4%". Он считает, что необходимо проведение выборов.