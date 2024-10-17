Залужний оприлюднив 13 фактів про війну в Україні

Надзвичайний і уповноважений посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: Reuters

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сформулював 13 "чесних фактів" про війну в Україні. Він заявив, що ці судження можуть претендувати на судження.

Про це повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний у четвер, 17 жовтня.

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Факти про війну в Україні

Перед тим, як назвати факти про війну в Україні Залужний заявив, що лише чесність приведе нас до правильного розуміння тих процесів, що відбуваються.

"Я сформую декілька фактів дійсності, які можуть претендувати на емпіричні судження. Але чи є вони науковими, звісно, вирішувати вам", — сказав посол.

Перший факт, який повідомив ексголовнокомандувач ЗСУ, пов'язаний із визначенням "колективний Захід". За його словами, він дійсно існує — це група західних країн з розвинутими демократіями, економіками та власною системою безпеки, зокрема, НАТО.

Другий факт — авторитарні країни та їхня загроза. Залужний заявив, що деякі країни світу залишаються під владою авторитарних режимів та позбавлені демократії.

"Їхні економіки базуються на запасах корисних копалин або на плановому регулюванню, і призначені для обслуговування інтересів правлячого лідера або парії чи руху", — зауважив посол.

Третій факт — боротьба за незалежність. Зазначається, що деякі країни такі, як Грузія і Білорусь втратили свою формальну незалежність. Україна ж внаслідок шаленого опору РФ та власної нерішучості, опинилася у війні за власну незалежність від авторитарної імперії.

Четвертий факт — геноцид українського народу. Росія прагне знищити Україну як націю, прикладом цього є трагедії в Бучі, Гостомелі та на окупованих територіях.

Залужний заявив, що Україна воює за свою незалежність вже 10 років, на відміну від Білорусі та Грузії, які втратили її майже безкровно.

"Повномасштабна війна вже триває майже три роки. Понад 30 тисяч людей вже загинуло. Сотні тисяч отримали поранення, але ми продовжуємо боротися. Цей факт, мабуть, є головним доказом того, що ми, українці, прагнемо жити у цивілізованому західному світі", — підкреслив посол України у Великій Британії.

Він додав, що ворог намагається знищити українців, як націю і це унеможливлює будь-яке мирне співіснування у майбутньому і розглядання зупинення війни на основі намірів про взаємну безпеку.

П'ятий факт — причина того, що відбувається в Україні — це слабкість та небажання колективного Заходу впливати на глобальну систему безпеки.

Шостий факт — Путін говорить про червоні лінії та про ядерну зброю, аби Захід надалі продовжував його боятися.

"Західні політики все частіше, знаходячись у заручниках своїх виборців, читають молитву про необхідність уникнення ескалації", — заявив Залужний.

Сьомий факт — Захід, який прийшов на допомогу у 2023 році не забезпечив Україну необхідною зброєю, що призвело до затягування конфлікту.

Восьмий факт — Китай, Іран, Північна Корея об'єдналися навколо Росії не лише проти України.

"А що ж колективний Захід? Він все ще боїться ескалації?" — поцікавився Залужний.

Дев'ятий факт — війна змінилася, з 2024 року на поле бою прийшли роботи та штучний інтелект.

"Війни зразка 1953 року вже не буде. Вона закінчилася влітку 23-го року в Україні. НАТО мовчить. А що тоді з глобальною безпекою? Чи вона досі тримається на винищувачах, авіаносцях і наддорогих ракетах? Ні", — заявив посол.

Десятий факт — українці бачать перемогу дуже просто, нам необхідно отримати три базові відчуття.

Одинадцятий факт — відчуття власної безпеки. Україна повинна вступити до НАТО, або зробити з України НАТО. Альтернативи сьогодні немає.

Дванадцятий факт — відбудова післявоєнної України, неможлива без стабільної безпеки в країні.

"Але чи можливе відновлення без безпеки? Чи згоден інвестор вкладати кошти в країну, де завтра може бути знову війна? І тут я вас засмучу. Ні. Ніяких довгих перспектив без безпеки не існує апріорі", — наголосив Залужний.

Тринадцятий факт — кожен українець має відчувати, що він знаходиться у власній домівці. Де він народився і виріс, де поховані його батьки і де живуть його діти. У мирі та спокої.

"Я прийшов сюди не критикувати Захід чи НАТО. Я абсолютно розумію, що Україні, навіть за Будапештським меморандумом, ніхто нічого не винен", — підсумував колишній Головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно Залужний заявив, що Україні, можливо, доведеться мобілізувати жінок, щоб захистити Європу від російської агресії. При цьому він висловив надію, що до цього не дійде.

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