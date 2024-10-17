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Залужный назвал "честные факты" о войне в Украине

17 октября 2024 17:03
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Залужный обнародовал 13 фактов о войне в Украине
Чрезвычайный и уполномоченный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сформулировал 13 "честных фактов" о войне в Украине . Он заявил, что эти суждения могут претендовать на суждения.

Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в четверг, 17 октября.

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Факты о войне в Украине

Перед тем, как назвать факты о войне в Украине Залужный заявил, что только честность приведет нас к правильному пониманию происходящих процессов.

"Я сформирую несколько фактов действительности, которые могут претендовать на эмпирические суждения. Но являются ли они научными, конечно, решать вам", — сказал посол.

Первый факт, который сообщил экс-главнокомандующий ВСУ, связан с определением "коллективный Запад". По его словам, он действительно существует — это группа западных стран с развитыми демократиями, экономиками и собственной системой безопасности, в частности, НАТО.

Второй факт — авторитарные страны и их угроза. Залужный заявил, что некоторые страны мира остаются под властью авторитарных режимов и лишены демократии.

"Их экономики базируются на запасах полезных ископаемых или на плановом регулировании, и предназначены для обслуживания интересов правящего лидера или парии или движения", — отметил посол. 

Третий факт — борьба за независимость. Отмечается, что некоторые страны такие, как Грузия и Беларусь потеряли свою формальную независимость. Украина же в результате безумного сопротивления РФ и собственной нерешительности, оказалась в войне за собственную независимость от авторитарной империи.

Четвертый факт — геноцид украинского народа. Россия стремится уничтожить Украину как нацию, примером этого являются трагедии в Буче, Гостомеле и на оккупированных территориях.

Залужный заявил, что Украина воюет за свою независимость уже 10 лет, в отличие от Беларуси и Грузии, которые потеряли ее почти бескровно.

"Полномасштабная война уже длится почти три года. Более 30 тысяч человек уже погибло. Сотни тысяч получили ранения, но мы продолжаем бороться. Этот факт, пожалуй, является главным доказательством того, что мы, украинцы, стремимся жить в цивилизованном западном мире", — подчеркнул посол Украины в Великобритании.

Он добавил, что враг пытается уничтожить украинцев, как нацию и это делает невозможным любое мирное сосуществование в будущем и рассмотрение остановки войны на основе намерений о взаимной безопасности.

Пятый факт — причина происходящего в Украине — это слабость и нежелание коллективного Запада влиять на глобальную систему безопасности. 

Шестой факт — Путин говорит о красных линиях и о ядерном оружии, чтобы Запад в дальнейшем продолжал его бояться. 

"Западные политики все чаще, находясь в заложниках своих избирателей, читают молитву о необходимости избежания эскалации", — заявил Залужный. 

Седьмой факт — Запад, который пришел на помощь в 2023 году не обеспечил Украину необходимым оружием, что привело к затягиванию конфликта. 

Восьмой факт — Китай, Иран, Северная Корея объединились вокруг России не только против Украины. 

"А что же коллективный Запад? Он все еще боится эскалации?" — поинтересовался Залужный.

Девятый факт – война изменилась, с 2024 года на поле боя пришли работы и искусственный интеллект.

"Войны образца 1953 года уже не будет. Она закончилась летом 23-го года в Украине. НАТО молчит. А что тогда с глобальной безопасностью? Она до сих пор держится на истребителях, авианосцах и сверхдорогих ракетах? Нет", — заявил посол.

Девятый факт — война изменилась, с 2024 года на поле боя пришли роботы и искусственный интеллект.

"Войны образца 1953 года уже не будет. Она закончилась летом 23-го года в Украине. НАТО молчит, а что тогда с глобальной безопасностью? Или она до сих пор держится на истребителях, авианосцах и сверхдорогих ракетах? Нет", — заявил посол.

Десятый факт — украинцы видят победу очень просто, нам необходимо получить три базовых ощущения.

Одиннадцатый факт — ощущение собственной безопасности. Украина должна вступить в НАТО, или сделать из Украины НАТО. Альтернативы сегодня нет. 

Двенадцатый факт — восстановление послевоенной Украины, невозможно без стабильной безопасности в стране.

"Но возможно ли восстановление без безопасности? Согласен ли инвестор вкладывать средства в страну, где завтра может быть снова война? И здесь я вас огорчу. Нет. Никаких долгих перспектив без безопасности не существует априори", — подчеркнул Залужный.

Тринадцатый факт — каждый украинец должен чувствовать, что он находится в собственном доме. Где он родился и вырос, где похоронены его родители и где живут его дети. В мире и спокойствии.

"Я пришел сюда не критиковать Запад или НАТО. Я абсолютно понимаю, что Украине, даже по Будапештскому меморандуму, никто ничего не должен", — подытожил бывший Главнокомандующий ВСУ.

Напомним, недавно Залужный заявил, что Украине, возможно, придется мобилизовать женщин , чтобы оградить Европу от российской агрессии. При этом он выразил надежду, что до этого не дойдет.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский представил План победы на заседании Европейского Совета в Брюсселе. Он отметил, что отсутствие поддержки со стороны лидеров станет ошибкой и привилегией для России.

Валерий Залужный Украина россияне НАТО война в Украине война

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