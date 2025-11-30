Трамп став вести перелік ЗМІ, які його ображають — навіть складає хіт-парад

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа запустила на офіційному сайті Білого дому спеціальний розділ, який містить перелік медіа, що, на їхню думку, нібито поширюють "фейкові новини". Новий розділ має назву "Зала ганьби для правопорушників" і включає майже всі провідні американські ЗМІ.

Сторінка опублікована на сайті Білого Дому.

Хіт-парад тижня та постійні "порушники"

ЗМІ, які ображали Трампа на цьому тижні. Фото: Скриншот

У Трампа креативно підійшли до складання переліку опозиційних ЗМІ. Там складають щотижневий хіт-парад видань, які більше за інших "брехали про Трампа".

Хіт-парад ненависних Білому дому ЗМІ на минулому тижні. Фото: Скриншот

Наприклад, на тижні, що вже минув, перше місце посідає The Washington Post. При цьому ненависний Трампу канал CNN обійняв лише четверту сходинку.

Хто регулярно ображає Трампа та інтенсивність образ. Фото: Скриншот

Є окрема аналітика і так званих "постійних порушників". Чим насиченіший колір — тим більше і частіше це ЗМІ "бреше" про Трампа.

Трамп постійно лається з журналістами та відповідає у хамській манері: нещодавно наказав журналістці "мовчати, свинко", а також назвав одну з них "тупою". Також він закликав позбавити ліцензії канали ABC і NBC.

Нагадаємо, нещодавно Трамп вчергове потрапив у скандал і отримав прізвисько "Сонний Дон". Його упіймали над тим, що він заснув під час довгої доповіді чиновника, хоча сам критикував за сонливість свого попередника — Джо Байдена.

Також президент США похвалився новим оздобленням Овального кабінету. Заявив, що воно виконане зі справжнього 24-каратного золота і що такі матеріали "не купиш у магазині".