Україна
Трамп зізнався, чи зі справжнього золота оздоблення його кабінету

Трамп зізнався, чи зі справжнього золота оздоблення його кабінету

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 15:21
Оновлено: 16:05
Овальний кабінет у золоті — Трамп вразив новим оздобленням
Дональд Трамп в оздобленому золотом Овальному кабінеті. Фото ілюстративне: Reuters

Президент США Дональд Трамп похвалився новим оздобленням Овального кабінету, підкресливши, що воно виконане із справжнього 24-каратного золота. Глава Білого дому зазначив, що жодна фарба не здатна відтворити його блиск і що такі матеріали "не купиш у магазині".

Про це повідомив Fox News у вівторок, 11 листопада.

Читайте також:

Трамп показав 24-каратне оздоблення Овального кабінету

Президент США Дональд Трамп продемонстрував донорам та журналістам оновлений інтер’єр свого робочого кабінету, виконаний у золотих відтінках. Під час огляду він з гордістю розповів про матеріали, використані для оздоблення, наголосивши, що вибір був зроблений не випадково.

"Знаєте цю особливість золота? Не можна імітувати золото. Не існує фарби, яка могла б імітувати золото", — сказав Трамп, показуючи свій робочий офіс.

Президент додав, що в оновленому кабінеті зібрано тисячі історичних картин, деякі з яких зберігалися понад століття. Дональд Трамп також зазначив, що стіни тепер мають особливу фактуру, а камін, який раніше був мармуровим, оздобили справжнім золотом — воно сяє за спинами світових лідерів і створює потрібне враження.

Нагадаємо, що Овальний кабінет Дональда Трампа вразив мережу розкішшю — у відео, оприлюдненому Білим домом, можна побачити, що майже все в ньому сяє золотом, викликаючи суперечливі реакції у глядачів.

Як раніше повідомлялося, Овальний кабінет Дональда Трампа вразив мережу розкішшю. У відео, оприлюдненому Білим домом, можна побачити, що майже все в ньому сяє золотом — рами картин, вази, трофеї та багато іншого.

Раніше ми також інформували, що у Білому домі відбулася закрита зустріч Дональда Трампа з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа, подробиці якої не розголошуються.

США Дональд Трамп Білий дім президент золото
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
