Овальный кабинет в золоте - Трамп поразил новым убранством

Дональд Трамп в украшенном золотом Овальном кабинете. Фото иллюстративное: Reuters

Президент США Дональд Трамп похвастался новым убранством Овального кабинета, подчеркнув, что оно выполнено из настоящего 24-каратного золота. Глава Белого дома отметил, что ни одна краска не способна воспроизвести его блеск и что такие материалы "не купишь в магазине".

Об этом сообщил Fox News во вторник, 11 ноября.

Трамп показал 24-каратную отделку Овального кабинета

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал донорам и журналистам обновленный интерьер своего рабочего кабинета, выполненный в золотых оттенках. Во время осмотра он с гордостью рассказал о материалах, использованных для отделки, подчеркнув, что выбор был сделан не случайно.

"Знаете эту особенность золота? Нельзя имитировать золото. Не существует краски, которая могла бы имитировать золото", — сказал Трамп, показывая свой рабочий офис.

Президент добавил, что в обновленном кабинете собраны тысячи исторических картин, некоторые из которых хранились более века. Дональд Трамп также отметил, что стены теперь имеют особую фактуру, а камин, который раньше был мраморным, украсили настоящим золотом — оно сияет за спинами мировых лидеров и создает нужное впечатление.

Как ранее сообщалось, Овальный кабинет Дональда Трампа поразил сеть роскошью. В видео, обнародованном Белым домом, можно увидеть, что почти все в нем сияет золотом — рамы картин, вазы, трофеи и многое другое.

Ранее мы также информировали, что в Белом доме состоялась закрытая встреча Дональда Трампа с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, подробности которой не разглашаются.