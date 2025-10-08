Как выглядит Овальный кабинет Трампа — там много золота и картин

Дональд Трамп в Овальном кабинете. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

В Овальном кабинете президента США Дональда Трампа много золота и дорогих картин. Мнения по поводу этого разделилось: одни в восторге, другим такая стилистика не нравится.

Соответствующее видео обнародовал Белый дом.

Вид Овального кабинета Трампа

На обнародованных кадрах видно, что в Овальном кабинете почти все в золоте — трофеи, вазы, картины и многое другое. Либералы возмущены тем, что там "слишком много золота".

Одни называют обновленный кабинет символом нового золотого века Америки, другим такая стилистика не нравится. К примеру, певец Джек Уайт сравнил его с гримеркой реслера, назвав комнату "вульгарной".

За несколько месяцев правления президента США количество золотых трофеев и ваз, расставленных на каминной полке, увеличилось, а теперь появились даже золотые подставки под чашки с именем Трампа. Президент также увеличил количество картин до почти 20.

Представитель Белого дома ранее сообщил, что золото самой высокой пробы Трамп оплатил из своего кармана.

Отметим, что ранее президент США уже демонстрировал обновление Овального кабинета. В частности, акцентировал на камине. Мол, раньше там был только мрамор, а сейчас 24-каратное золото.

"Это 24-каратное золото. Именно поэтому оно так сияет... Я чувствовал, что этот кабинет должен выглядеть соответственно. Это более репрезентативно, как оно и должно быть", — сказал Трамп, показывая свой рабочий офис.

