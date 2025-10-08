Відео
Багато золота і картини — який вигляд має Овальний кабінет Трампа

Багато золота і картини — який вигляд має Овальний кабінет Трампа

Дата публікації: 8 жовтня 2025 12:37
Який вигляд має Овальний кабінет Трампа — там багато золота і картин
Дональд Трамп в Овальному кабінеті. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

В Овальному кабінеті президента США Дональда Трампа багато золота та дорогих картин. Думки з приводу цього розділилася: одні в захваті, іншим така стилістика не подобається.

Відповідне відео оприлюднив Білий дім

Читайте також:

Вигляд Овального кабінету Трампа

На оприлюднених кадрах видно, що в Овальному кабінеті майже все в золоті — трофеї, вази, картини та багато іншого. Ліберали обурені тим, що там "занадто багато золота".

Одні називають оновлений кабінет символом нового золотого віку Америки, іншим така стилістика не подобається. До прикладу, співак Джек Вайт порівняв його з гримеркою реслера, назвавши кімнату "вульгарною".

За кілька місяців правління президента США кількість золотих трофеїв і ваз, розставлених на камінній полиці, збільшилася, а тепер з'явилися навіть золоті підставки під чашки з ім'ям Трампа. Президент також збільшив кількість картин до майже 20.

Представник Білого дому раніше повідомив, що золото найвищої проби Трамп оплатив зі своєї кишені.

Зазначимо, що раніше президент США вже демонстрував оновлення Овального кабінету. Зокрема, акцентував на каміні. Мовляв, раніше там був лише мармур, а зараз 24-каратне золото.

"Це 24-каратне золото. Саме тому воно так сяє… Я відчував, що цей кабінет має виглядати відповідно. Це більш репрезентативно, як воно й має бути", — сказав Трамп, показуючи свій робочий офіс.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дональд Трамп змінив Овальний кабінет після Джо Байдена. Він помітно змінив дизайн головного кабінету США.

Також ми писали, що у Верховній Раді пропонують висунути Трампа на Нобелівську премію миру. Ініціаторами проєкту стали вісім депутатів. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
