Тепер Овальний кабінет після Байдена Трамп заповнив картинами у золотих рамах та купою позолочених речей

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

З кожним днем Овальний кабінет змінює свій стиль завдяки забаганкам Дональда Трампа. Він помітно змінив дизайн головного кабінету США і це дуже помітно на фото з пресконференцій.

Своєрідне порівняння провів Telegram-канал Donald Trump українською.

Реклама

Читайте також:

Як змінився Овальний кабінет при Трампі

Джо Байден та прем'єр Японії. Фото: Telegram-канал Donald Trump українською

Увазі читачів канал пропонує переглянути та порівняти два фото. Но першому фото за часів президентства Джо Байдена, а на другому — при Трампі.

Під час президентства Байдена Овальний кабінет виглядав доволі скромно. Комфортна, затишна, але ділова атмосфера.

Дональд Трамп та прем'єр Ізраїлю. Фото: Telegram-канал Donald Trump українською

Трамп все змінив під свій смак. А смак у нього — "золотий". В інтер'єрі стало більше золотих кубків та різних статуеток. Також з'явилися меблі в стилі часів Римської імперії. Побільшало і картин різних діячів США у золотих рамах.

Кажуть, після кожного свого візиту до дому в Мар-а-Лаго Трамп, немов та сорока, тягне потім у Білий дім все позолочене зі своєї резиденції, щоб зайвий раз підкреслити свій статус.

Раніше ми повідомляли про слова Трампа, який заявив, що не збирається робити паузу в запроваджені нових мит на іноземні товари. Крім того, він навіть може підвищити мита на товари з Китаю ще на 50%.

Нагадаємо, через запровадження мита американські фондові біржі різко почали падати. Тарифна політика США викликала серйозні побоювання серед інвесторів.