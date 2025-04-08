Теперь Овальный кабинет после Байдена Трамп заполнил картинами в золотых рамах и кучей позолоченных вещей

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

С каждым днем Овальный кабинет меняет свой стиль благодаря прихотям Дональда Трампа. Он заметно изменил дизайн главного кабинета США и это очень заметно на фото с пресс-конференций.

Своеобразное сравнение провел Telegram-канал Donald Trump українською.

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Джо Байден и премьер Японии. Фото: Telegram-канал Donald Trump українською

Вниманию читателей канал предлагает посмотреть и сравнить два фото. Но первом фото во времена президентства Джо Байдена, а на втором — при Трампе.

Во время президентства Байдена Овальный кабинет выглядел довольно скромно. Комфортная, уютная, но деловая атмосфера.

Дональд Трамп и премьер Израиля. Фото: Telegram-канал Donald Trump українською

Трамп все изменил под свой вкус. А вкус у него — "золотой". В интерьере стало больше золотых кубков и различных статуэток. Также появилась мебель в стиле времен Римской империи. Побольше стало и картин различных деятелей США в золотых рамах.

Говорят, после каждого своего визита в дом в Мар-а-Лаго Трамп, словно сорока, тащит потом в Белый дом все позолоченное из своей резиденции, чтобы лишний раз подчеркнуть свой статус.

Ранее мы сообщали о словах Трампа, который заявил, что не собирается делать паузу во введении новых пошлин на иностранные товары. Кроме того, он даже может повысить пошлины на товары из Китая еще на 50%.

Напомним, из-за введения пошлин американские фондовые биржи резко начали падать. Тарифная политика США вызвала серьезные опасения среди инвесторов.