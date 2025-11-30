Трамп стал вести перечень СМИ, которые его оскорбляют — даже составляет хит-парад

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа запустила на официальном сайте Белого дома специальный раздел с перечнем медиа, которые якобы распространяют "фейковые новости". Новый раздел называется "Зал позора для правонарушителей" и включает почти все ведущие американские СМИ.

Страница опубликована на сайте Белого Дома.

Реклама

Читайте также:

Хит-парад недели и постоянные "нарушители"

СМИ, которые оскорбляли Трампа на этой неделе. Фото: Скриншот

У Трампа креативно подошли к составлению перечня оппозиционных СМИ. Там составляют еженедельный хит-парад изданий, которые больше других "врали о Трампе".

Хит-парад ненавистных Белому дому СМИ на прошлой неделе. Фото: Скриншот

Например, на прошедшей неделе первое место занимает The Washington Post. При этом ненавистный Трампу канал CNN занял лишь четвертую строчку.

Кто регулярно оскорбляет Трампа и интенсивность оскорблений. Фото: Скриншот

Есть отдельная аналитика и так называемых "постоянных нарушителей". Чем насыщеннее цвет — тем больше и чаще это СМИ "врет" о Трампе.

Трамп постоянно ругается с журналистами и отвечает в хамской манере: недавно приказал журналистке "молчать, свинка", а также назвал одну из них "тупой". Также он призвал лишить лицензии каналы ABC и NBC.

Напомним, недавно Трамп в очередной раз попал в скандал и получил прозвище "Сонный Дон". Его поймали над тем, что он заснул во время долгого доклада чиновника, хотя сам критиковал за сонливость своего предшественника — Джо Байдена.

Также президент США похвастался новой отделкой Овального кабинета. Заявил, что оно выполнено из настоящего 24-каратного золота и что такие материалы "не купишь в магазине".