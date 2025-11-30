Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня "Зал позора" — Трамп официально взял "на карандаш" журналистов

"Зал позора" — Трамп официально взял "на карандаш" журналистов

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 06:52
Трамп стал вести перечень СМИ, которые его оскорбляют — даже составляет хит-парад
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа запустила на официальном сайте Белого дома специальный раздел с перечнем медиа, которые якобы распространяют "фейковые новости". Новый раздел называется "Зал позора для правонарушителей" и включает почти все ведущие американские СМИ.

Страница опубликована на сайте Белого Дома.

Реклама
Читайте также:

Хит-парад недели и постоянные "нарушители"

"Зала ганьби" – Трампа офіційно взяв "на олівець" журналістів - фото 1
СМИ, которые оскорбляли Трампа на этой неделе. Фото: Скриншот

У Трампа креативно подошли к составлению перечня оппозиционных СМИ. Там составляют еженедельный хит-парад изданий, которые больше других "врали о Трампе".

"Зала ганьби" – Трампа офіційно взяв "на олівець" журналістів - фото 2
Хит-парад ненавистных Белому дому СМИ на прошлой неделе. Фото: Скриншот

Например, на прошедшей неделе первое место занимает The Washington Post. При этом ненавистный Трампу канал CNN занял лишь четвертую строчку.

"Зала ганьби" – Трампа офіційно взяв "на олівець" журналістів - фото 3
Кто регулярно оскорбляет Трампа и интенсивность оскорблений. Фото: Скриншот

Есть отдельная аналитика и так называемых "постоянных нарушителей". Чем насыщеннее цвет — тем больше и чаще это СМИ "врет" о Трампе.

Трамп постоянно ругается с журналистами и отвечает в хамской манере: недавно приказал журналистке "молчать, свинка", а также назвал одну из них "тупой". Также он призвал лишить лицензии каналы ABC и NBC.

Напомним, недавно Трамп в очередной раз попал в скандал и получил прозвище "Сонный Дон". Его поймали над тем, что он заснул во время долгого доклада чиновника, хотя сам критиковал за сонливость своего предшественника — Джо Байдена.

Также президент США похвастался новой отделкой Овального кабинета. Заявил, что оно выполнено из настоящего 24-каратного золота и что такие материалы "не купишь в магазине".

скандал Дональд Трамп фейки СМИ Белый дом цензура
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации