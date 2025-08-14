Військова допомога Україні — ініціатива PURL вже дає результати

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

За першу половину серпня партнери внесли 1,5 мільярда доларів на закупівлю американської зброї для України в межах ініціативи PURL. Це механізм, який справді зміцнює нашу оборону.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram 14 серпня.

Закупівля американської зброї для України

"Наша нова ініціатива з оборонної підтримки PURL, реалізована спільно з партнерами, вже дає відчутні результати. На сьогодні ми вже маємо 1,5 мільярда доларів", — розповів Зеленський.

За словами президента, завдяки ініціативі НАТО Prioritised Ukraine Requirements List країни-члени НАТО можуть співпрацювати для закупівлі виготовленої в США зброї для України. Це механізм, який справді зміцнює нашу оборону.

Також відомо, що станом на сьогодні Нідерланди внесли 500 мільйонів доларів, спільний внесок Данії, Норвегії та Швеції сягнув 500 мільйонів доларів, а вчора Німеччина додала ще 500 мільйонів доларів. Глава держави подякував Німеччині за такий важливий крок і наголосив, що це вагоме підсилення.

"Продовжуємо обговорення з іншими країнами. Кожен внесок у межах PURL — це прямі інвестиції в нашу здатність захищати життя наших людей і наближати достойний мир. Дякую всім нашим союзникам за підтримку України", — додав Володимир Зеленський.

Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, Трамп продовжуватиме постачати Україні зброю навіть після провальних переговорів Путіним. Іноді його меседжі звучать дуже різко, аби укласти угоду з РФ.

Також ми писали, що Європа замінила США у постачанні зброї Києву. Значна частина озброєння тепер надходить через закупівлі в оборонній промисловості, а не зі складів, що дозволяє швидше поповнювати запаси.