Главная Новости дня Закупка оружия — Зеленский рассказал об успехе инициативы PURL

Закупка оружия — Зеленский рассказал об успехе инициативы PURL

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 12:49
Военная помощь Украине — инициатива PURL уже дает результаты
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

За первую половину августа партнеры внесли 1,5 миллиарда долларов на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL. Это механизм, который действительно укрепляет нашу оборону.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram 14 августа.

Читайте также:

Закупка американского оружия для Украины

"Наша новая инициатива по оборонной поддержке PURL, реализованная совместно с партнерами, уже дает ощутимые результаты. На сегодня мы уже имеем 1,5 миллиарда долларов", — рассказал Зеленский.

По словам президента, благодаря инициативе НАТО Prioritised Ukraine Requirements List страны-члены НАТО могут сотрудничать для закупки изготовленного в США оружия для Украины. Это механизм, который действительно укрепляет нашу оборону.

Также известно, что на сегодня Нидерланды внесли 500 миллионов долларов, совместный вклад Дании, Норвегии и Швеции достиг 500 миллионов долларов, а вчера Германия добавила еще 500 миллионов долларов. Глава государства поблагодарил Германию за такой важный шаг и подчеркнул, что это весомое усиление.

"Продолжаем обсуждение с другими странами. Каждый вклад в рамках PURL — это прямые инвестиции в нашу способность защищать жизни наших людей и приближать достойный мир. Спасибо всем нашим союзникам за поддержку Украины", — добавил Владимир Зеленский.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, Трамп будет продолжать поставлять Украине оружие даже после провальных переговоров с Путиным. Иногда его месседжи звучат очень резко, чтобы заключить сделку с РФ.

Также мы писали, что Европа заменила США в поставках оружия Киеву. Значительная часть вооружения теперь поступает через закупки в оборонной промышленности, а не со складов, что позволяет быстрее пополнять запасы.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
