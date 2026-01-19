Сибіга закликав світ допомогти Україні пережити енергокризу

Андрій Сибіга. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про запуск глобальної ініціативи зі збору коштів. Вони будуть спрямовані на підтримку української енергетики в умовах екстремальних зимових морозів і триваючого російського терору.

Про це Сибіга написав у Facebook у понеділок, 19 січня.

Реклама

Читайте також:

Пост Сибіги. Фото: скриншот

Термінові збори коштів на підтримку енергетики

За словами голови МЗС, усім закордонним дипломатичним установам України доручено ініціювати благодійні кампанії за прикладом нещодавньої акції в Польщі. Польські партнери вже зібрали понад 40 мільйонів гривень у межах ініціативи "Тепло для Києва", об’єднавши зусилля майже 24 тисяч благодійників.

Сибіга наголосив, що українські енергетики працюють цілодобово, рятуючи життя людей в умовах постійних атак і суворих морозів. Уряд України, команди Прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики Дениса Шмигаля продовжують зміцнювати енергетичну безпеку країни, а Міністерство закордонних справ забезпечує міжнародну підтримку на рівні урядів, організацій і громадян.

Міністр також повідомив, що регулярно інформує Президента України Володимира Зеленського про рішення партнерів, зокрема Норвегії, Великої Британії, Німеччини, Італії, Австрії та інших країн, які допомагають українській енергетиці.

Нині польську ініціативу масштабують на інші країни світу.

" Закликаю всіх небайдужих людей у світі, всіх наших друзів, усі наші громади, громадянське суспільство, парламенти, політиків регіонального, місцевого рівня, лідерів думок, медіа, інші спільноти — відгукнутися на цей заклик. Ця допомога зараз вкрай потрібна, і вона піде на закупівлю обладнання, електрики, живлення та всіх типів енергії безпосередньо для українців, для громад, які цього потребують. Частинка вашого тепла рятуватиме українські сім’ї, українських дітей", — написав Сибіга.

Нагадаємо, що український лідер Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації із енергетикою в різних регіонах.

Крім того, у компанії YASNO зробили заяву, що обмеження електроенергії можуть збільшитися до 16 годин на добу.