Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зарубежные дипучреждения Украины срочно собирают деньги — причина

Зарубежные дипучреждения Украины срочно собирают деньги — причина

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 16:39
Сибига призвал мир помочь Украине пережить энергокризис
Андрей Сибига. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о запуске глобальной инициативы по сбору средств. Они будут направлены на поддержку украинской энергетики в условиях экстремальных зимних морозов и продолжающегося российского террора.

Об этом Сибига написал в Facebook в понедельник, 19 января.

Реклама
Читайте также:
Закордонні дипустанови України терміново збирають кошти — причина - фото 1
Пост Сибиги. Фото: скриншот

Срочные сборы средств на поддержку энергетики

По словам главы МИД, всем зарубежным дипломатическим учреждениям Украины поручено инициировать благотворительные кампании по примеру недавней акции в Польше. Польские партнеры уже собрали более 40 миллионов гривен в рамках инициативы "Тепло для Киева", объединив усилия почти 24 тысяч благотворителей.

Сибига отметил, что украинские энергетики работают круглосуточно, спасая жизни людей в условиях постоянных атак и суровых морозов. Правительство Украины, команды Премьер-министра Юлии Свириденко и первого вице-премьер-министра — министра энергетики Дениса Шмыгаля продолжают укреплять энергетическую безопасность страны, а Министерство иностранных дел обеспечивает международную поддержку на уровне правительств, организаций и граждан.

Министр также сообщил, что регулярно информирует Президента Украины Владимира Зеленского о решениях партнеров, в частности Норвегии, Великобритании, Германии, Италии, Австрии и других стран, которые помогают украинской энергетике.

Сейчас польскую инициативу масштабируют на другие страны мира.

"Призываю всех неравнодушных людей в мире, всех наших друзей, все наши общины, гражданское общество, парламенты, политиков регионального, местного уровня, лидеров мнений, медиа, другие сообщества — откликнуться на этот призыв. Эта помощь сейчас крайне необходима, и она пойдет на закупку оборудования, электричества, питания и всех типов энергии непосредственно для украинцев, для общин, которые в этом нуждаются. Частичка вашего тепла будет спасать украинские семьи, украинских детей", — написал Сибига.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с энергетикой в разных регионах.

Кроме того, в компании YASNO сделали заявление, что ограничения электроэнергии могут увеличиться до 16 часов в сутки.

МИД Андрей Сибига энергетика поддержка сбор денег
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации