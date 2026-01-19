Сибига призвал мир помочь Украине пережить энергокризис

Андрей Сибига. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о запуске глобальной инициативы по сбору средств. Они будут направлены на поддержку украинской энергетики в условиях экстремальных зимних морозов и продолжающегося российского террора.

Об этом Сибига написал в Facebook в понедельник, 19 января.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Срочные сборы средств на поддержку энергетики

По словам главы МИД, всем зарубежным дипломатическим учреждениям Украины поручено инициировать благотворительные кампании по примеру недавней акции в Польше. Польские партнеры уже собрали более 40 миллионов гривен в рамках инициативы "Тепло для Киева", объединив усилия почти 24 тысяч благотворителей.

Сибига отметил, что украинские энергетики работают круглосуточно, спасая жизни людей в условиях постоянных атак и суровых морозов. Правительство Украины, команды Премьер-министра Юлии Свириденко и первого вице-премьер-министра — министра энергетики Дениса Шмыгаля продолжают укреплять энергетическую безопасность страны, а Министерство иностранных дел обеспечивает международную поддержку на уровне правительств, организаций и граждан.

Министр также сообщил, что регулярно информирует Президента Украины Владимира Зеленского о решениях партнеров, в частности Норвегии, Великобритании, Германии, Италии, Австрии и других стран, которые помогают украинской энергетике.

Сейчас польскую инициативу масштабируют на другие страны мира.

" Призываю всех неравнодушных людей в мире, всех наших друзей, все наши общины, гражданское общество, парламенты, политиков регионального, местного уровня, лидеров мнений, медиа, другие сообщества — откликнуться на этот призыв. Эта помощь сейчас крайне необходима, и она пойдет на закупку оборудования, электричества, питания и всех типов энергии непосредственно для украинцев, для общин, которые в этом нуждаются. Частичка вашего тепла будет спасать украинские семьи, украинских детей", — написал Сибига.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с энергетикой в разных регионах.

Кроме того, в компании YASNO сделали заявление, что ограничения электроэнергии могут увеличиться до 16 часов в сутки.