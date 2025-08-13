Коли будуть вибори в Україні — у Раді не готують законопроєкт

Засідання Верховної Ради. Фото: ВРУ

Наразі у Верховній Раді не готується жоден законопроєкт про вибори після перемир'я. Однак новому уряду потрібно готуватись до можливого голосування навіть під час війни.

Про це заявила нардепка від фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна в ефірі День.LIVE 13 серпня.

Реклама

Читайте також:

Вибори в Україні під час війни

Южаніна наголосила, що жоден закон про вибори не готується в Раді. За її словами, депутати навіть не чули про таке.

"Ніхто не знає, щоб такий проєкт готувався в стінах Верховної Ради. Скоріше за все, якщо він і готується, то виключно в Офісі Президента. Ми до того не долучені, всі народні депутати не долучені до того"", — відзначила нардепка.

Вона наголосила, що новий парламент необхідний і готуватись до можливих виборів потрібно навіть під час війни.

"Ми більше маємо людей підтягувати до реальних виборів, до розуміння того, кого ви обираєте і за кого ви даєте голос. Ми ж уже зрозуміли, що немає ніякої відповідальності. Зараз всі незадоволені парламентом, але кого не запитай: "Це ж ви обрали цих людей"? "Ну, я не знав, я не чув. Там списки повключали когось", — сказала Ніна Южаніна.

Нагадаємо, раніше нардеп Сергій Євтушок відповів, скільки триватиме підготовка до виборів після війни. Він вважає, що для цього потрібно пів року.

Водночас у ЦВК пояснили, чи можна частково провести вибори під час війни. Попри усі бажання, законодавство не передбачає такої можливості.