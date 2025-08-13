Когда будут выборы в Украине — в Раде не готовят законопроект

Заседание Верховной Рады. Фото: ВРУ

Сейчас в Верховной Раде не готовится ни один законопроект о выборах после перемирия. Однако новому правительству нужно готовиться к возможному голосованию даже во время войны.

Об этом заявила нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина в эфире День.LIVE 13 августа.

Выборы в Украине во время войны

Южанина отметила, что ни один закон о выборах не готовится в Раде. По ее словам, депутаты даже не слышали о таком.

"Никто не знает, чтобы такой проект готовился в стенах Верховной Рады. Скорее всего, если он и готовится, то исключительно в Офисе Президента. Мы к тому не приобщены, все народные депутаты не приобщены к тому", — отметила нардеп.

Она подчеркнула, что новый парламент необходим и готовиться к возможным выборам нужно даже во время войны.

"Мы больше должны людей подтягивать к реальным выборам, к пониманию того, кого вы выбираете и за кого вы даете голос. Мы же уже поняли, что нет никакой ответственности. Сейчас все недовольны парламентом, но кого не спроси: "Это же вы выбрали этих людей"? "Ну, я не знал, я не слышал. Там списки повключали кого-то"", — сказала Нина Южанина.

Напомним, ранее нардеп Сергей Евтушок ответил, сколько продлится подготовка к выборам после войны. Он считает, что для этого нужно полгода.

В то же время в ЦИК объяснили, можно ли частично провести выборы во время войны. Несмотря на все желания, законодательство не предусматривает такой возможности.