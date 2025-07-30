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У ЦВК пояснили, чи можна частково провести вибори під час війни

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 16:38
Чи будуть вибори в Україні під час війни
Підрахунок голосів після виборів. Ілюстративне фото: DW

Заступник голови Центральної виборчої комісії України (ЦВК) Сергій Дубовик пояснив, чи можливо частково провести вибори під час повномасштабної війни. За його словами, законодавство не передбачає такої можливості.

Про це Сергій Дубовик сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 30 липня.

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Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик наголосив, що наразі законодавство України не передбачає можливості проведення виборів частково по території України під час дії воєнного стану.

"Вибори народних депутатів, вибори президента, так і місцеві вибори, згідно із законодавством під час дії воєнного стану не проводяться", — наголосив Дубовик.

Представник ЦВК зазначив, що територія України постійно під системними ударами далекобійного озброєння, тож неможливо гарантувати безпеку виборців. Він пояснив, що виборчі дільниці — це стаціонарні місця, відомі заздалегідь, що робить їх легкою мішенню для російських військ.

"Зараз розпочинати політичну боротьбу на місцевому рівні, під час збройної агресії — в цьому немає державного сенсу. ЦВК не є політичним органом, але зрозуміло, що це підриває єдність органів державної влади та системи державного управління. Тобто або вибори можна проводити будь-які, або їх проводити не можна", — зазначив Сергій Дубовик.

Нагадаємо, що нещодавно Сергій Дубовик оцінив можливість проведення виборів в Україні онлайн.

Раніше у ЦВК пояснювали, чи можливе проведення місцевих виборів в Україні під час війни.

ЦВК вибори обстріли голосування війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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