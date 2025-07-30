Будут ли выборы в Украине во время войны

Подсчет голосов после выборов. Иллюстративное фото: DW

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) Сергей Дубовик объяснил, возможно ли частично провести выборы во время полномасштабной войны. По его словам, законодательство не предусматривает такой возможности.

Об этом Сергей Дубовик сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 30 июля.

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Возможны ли выборы в Украине во время войны

Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик отметил, что сейчас законодательство Украины не предусматривает возможности проведения выборов частично по территории Украины во время действия военного положения.

"Выборы народных депутатов, выборы президента, так и местные выборы, согласно законодательству во время действия военного положения не проводятся", — подчеркнул Дубовик.

Представитель ЦИК отметил, что территория Украины постоянно находится под системными ударами дальнобойного вооружения, поэтому невозможно гарантировать безопасность избирателей. Он объяснил, что избирательные участки — это стационарные места, известные заранее, что делает их легкой мишенью для российских войск.

"Сейчас начинать политическую борьбу на местном уровне во время вооруженной агрессии — в этом нет государственного смысла. ЦИК не является политическим органом, но понятно, что это подрывает единство органов государственной власти и системы государственного управления. То есть или выборы можно проводить любые, или их проводить нельзя", — отметил Сергей Дубовик.

Напомним, что недавно Сергей Дубовик оценил возможность проведения выборов в Украине онлайн.

Ранее в ЦИК объясняли, возможно ли проведение местных выборов в Украине во время войны.