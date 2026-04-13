Закон про спецпенсії: Гетманцев назвав можливий дедлайн

Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев заявив, що вже рік депутати не можуть розглянути у другому читанні законопроєкт щодо скасування спецпенсій. У першому читанні його підтримали.

Про це Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

Коли можуть прийняти закон про спецпенсії

Як зазначив Гетманцев, затримка із прийняттям закону щодо спецпенсій відбувається через те, що кожна фракція має представників, які прагнуть відтермінувати ухвалення відповідного законопроєкту. Голова фінансового комітету ВРУ назвав це корупцією.

"Не можемо рік розглянути у другому читанні, підготовлений вже комітетом до розгляду законопроект про скасування кланових прокурорських пенсій. Це та ж сама корупція, це та ж сама зухвала кланова система, якій недостатньо мати корупційні зв'язки, недостатньо якісь схеми "кришувати", недостатньо всім цим займатися. Їм ще потрібно, щоб це було явно, відкрито, щоб все суспільство знало, що тому, що я "прокурорський", тому я маю пенсію в такому шаленому обсязі", — заявив Гетманцев.

Він додав, що вважає дедлайном прийняття законопроєкту травень. Якщо цього не станеться, Гетманцев обіцяє поставити на голосування питання про винесення цього законопроекту поза рішенням погоджувальної фракції.

"Я переконаний, що це вже трохи зайшло за червоні лінії. Ну можна місяць відкласти, але і рік відкладати? Ну дивіться, і я тут передусім і до своєї фракції звертаюся: ми цього терпіти не будемо", — наголосив Гетманцев.

