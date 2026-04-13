Главная Новости дня Закон о спецпенсиях: Гетманцев назвал возможный дедлайн

Закон о спецпенсиях: Гетманцев назвал возможный дедлайн

Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 22:09
Закон о спецпенсиях: Гетманцев назвал возможный дедлайн
Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что уже год депутаты не могут рассмотреть во втором чтении законопроект об отмене спецпенсий. В первом чтении его поддержали.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.

Когда могут принять закон о спецпенсиях

Как отметил Гетманцев, задержка с принятием закона о спецпенсиях происходит из-за того, что каждая фракция имеет представителей, которые стремятся отсрочить принятие соответствующего законопроекта. Глава финансового комитета ВРУ назвал это коррупцией.

"Не можем год рассмотреть во втором чтении, подготовленный уже комитетом к рассмотрению законопроект об отмене клановых прокурорских пенсий. Это та же самая коррупция, это та же самая наглая клановая система, которой недостаточно иметь коррупционные связи, недостаточно какие-то схемы "крышевать", недостаточно всем этим заниматься. Им еще нужно, чтобы это было явно, открыто, чтобы все общество знало, что потому, что я "прокурорский", поэтому я имею пенсию в таком бешеном объеме", — заявил Гетманцев.

Он добавил, что считает дедлайном принятия законопроекта май. Если этого не произойдет, Гетманцев обещает поставить на голосование вопрос о вынесении этого законопроекта вне решения согласительной фракции.

"Я убежден, что это уже немного зашло за красные линии. Ну можно месяц отложить, но и год откладывать? Ну смотрите, и я здесь прежде всего и к своей фракции обращаюсь: мы этого терпеть не будем", — подчеркнул Гетманцев.

Как сообщали Новини.LIVE, Даниил Гетманцев сделал заявление по выполнению требований МВФ. По его словам, Украина сделала 35-40% от того, что от нее требуют для получения финансовой помощи от Международного валютного фонда.

Также мы писали о том, что Даниил Гетманцев высказался относительно возобновления полноценной работы ВР после периода внутренних споров. По его словам, решающую роль в этом процессе сыграл глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
