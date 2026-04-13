Закон о спецпенсиях: Гетманцев назвал возможный дедлайн

Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что уже год депутаты не могут рассмотреть во втором чтении законопроект об отмене спецпенсий. В первом чтении его поддержали.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.

Когда могут принять закон о спецпенсиях

Как отметил Гетманцев, задержка с принятием закона о спецпенсиях происходит из-за того, что каждая фракция имеет представителей, которые стремятся отсрочить принятие соответствующего законопроекта. Глава финансового комитета ВРУ назвал это коррупцией.

"Не можем год рассмотреть во втором чтении, подготовленный уже комитетом к рассмотрению законопроект об отмене клановых прокурорских пенсий. Это та же самая коррупция, это та же самая наглая клановая система, которой недостаточно иметь коррупционные связи, недостаточно какие-то схемы "крышевать", недостаточно всем этим заниматься. Им еще нужно, чтобы это было явно, открыто, чтобы все общество знало, что потому, что я "прокурорский", поэтому я имею пенсию в таком бешеном объеме", — заявил Гетманцев.

Он добавил, что считает дедлайном принятия законопроекта май. Если этого не произойдет, Гетманцев обещает поставить на голосование вопрос о вынесении этого законопроекта вне решения согласительной фракции.

"Я убежден, что это уже немного зашло за красные линии. Ну можно месяц отложить, но и год откладывать? Ну смотрите, и я здесь прежде всего и к своей фракции обращаюсь: мы этого терпеть не будем", — подчеркнул Гетманцев.

