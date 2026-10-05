СБУ передала до суду справу режисера Бортка: закликав до ядерного удару

Російський кінорежисер і колишній депутат Державної думи Федеральних зборів РФ Володимир Бортко. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України передала до суду обвинувальний акт щодо російського режисера, сценариста та ексдепутата Держдуми РФ Володимира Бортка. За даними слідства, він публічно закликав до продовження війни проти України, заперечував українську державність та агітував застосувати тактичну ядерну зброю. Наразі Бортко перебуває на території Росії, йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення СБУ у понеділок, 5 жовтня.

Реклама

Що відомо про справу Бортка

СБУ завершила досудове розслідування щодо Володимира Бортка, який, за даними слідства, пропагує збройну агресію РФ проти України. Слідчі вже скерували обвинувальний акт до суду.

Як з’ясувало розслідування, Бортко публічно закликає до продовження війни, заперечує українську державність та агітує застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Бортко відомий за російськими серіалами "Бандитський Петербург" і "Вулиці розбитих ліхтарів". Роботу в кіно він поєднував із політичною підтримкою кремлівського режиму.

Читайте також:

Під час розслідування співробітники СБУ задокументували численні епізоди його провокаційних виступів упродовж 2017–2026 років.

Зокрема, в ефірі радіо "Комсомольська правда" Бортко вкотре закликав завдати ядерного удару по Україні. Крім того, він агітував захопити Київ, а потім і всю територію України.

На підставі зібраних доказів Бортко обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 436 ККУ — пропаганда війни;

ч. 3 ст. 436-2 ККУ — виготовлення та поширення матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною або заперечується збройна агресія РФ проти України, вчинені повторно та з використанням засобів масової інформації.

Оскільки фігурант перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Бортку загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Що відомо про Володимира Бортка

Володимир Бортко — радянський і російський режисер, сценарист та політичний діяч. Народився у 1946 році в Москві, навчався та починав професійну діяльність у Києві. Він зняв фільми "Собаче серце" та "Тарас Бульба", а також серіали "Бандитський Петербург", "Ідіот" і "Майстер і Маргарита". У 2011–2021 роках Бортко був депутатом Держдуми РФ від КПРФ. У 2014 році він підписав лист на підтримку позиції Володимира Путіна щодо Криму, а після початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав російську агресію. У травні 2023 року Бортка позбавили звання народного артиста України.

Новини.LIVE інформували, що у Запоріжжі СБУ та Нацполіція затримали двох місцевих жителів, яких підозрюють у роботі на ФСБ РФ. За даними слідства, вони готували замовні вбивства чотирьох військовослужбовців ЗСУ. Під час обшуків у них вилучили зброю та телефони з можливими доказами контактів із російською спецслужбою.

Новини.LIVE також писали, що у Херсоні СБУ затримала колишнього авіатехніка ЗСУ, якого ФСБ РФ завербувала під час окупації міста у 2022 році. За даними слідства, після активації агент збирав координати українських військових для підготовки російських ударів керованими авіабомбами, дронами та реактивною артилерією. Чоловіка затримали під час спроби передати куратору результати розвідки, йому повідомили про підозру у державній зраді.