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Призывал к ядерному удару: СБУ передала дело Бортко в суд

Ua ru
5 октября 2026 18:54
СБУ передала в суд дело режиссера Бортко: он призывал к ядерному удару
Российский кинорежиссер и бывший депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Владимир Бортко. Фото: российские СМИ

Служба безопасности Украины передала в суд обвинительный акт в отношении российского режиссера, сценариста и экс-депутата Госдумы РФ Владимира Бортко. По данным следствия, он публично призывал к продолжению войны против Украины, отрицал украинскую государственность и агитировал за применение тактического ядерного оружия. В настоящее время Бортко находится на территории России, ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение СБУ в понедельник, 5 октября.

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Что известно о деле Бортко

СБУ завершила досудебное расследование в отношении Владимира Бортко, который, по данным следствия, пропагандирует вооруженную агрессию РФ против Украины. Следователи уже направили обвинительный акт в суд.

Как выяснилось в ходе расследования, Бортко публично призывает к продолжению войны, отрицает украинскую государственность и агитирует за применение против Украины тактического ядерного оружия.

Бортко известен по российским сериалам "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей". Работу в кино он совмещал с политической поддержкой кремлевского режима.

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В ходе расследования сотрудники СБУ зафиксировали многочисленные эпизоды его провокационных выступлений в период с 2017 по 2026 годы.

В частности, в эфире радио "Комсомольская правда" Бортко в очередной раз призвал нанести ядерный удар по Украине. Кроме того, он призывал захватить Киев, а затем и всю территорию Украины.

На основании собранных доказательств Бортко обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 436 УК Украины — пропаганда войны;
  • ч. 3 ст. 436-2 УК Украины — изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается, признается правомерной или отрицается вооруженная агрессия РФ против Украины, совершенные повторно и с использованием средств массовой информации.

Поскольку фигурант находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Бортку грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Скриншот сообщения СБУ/Facebook

Что известно о Владимире Бортке

Владимир Бортко — советский и российский режиссёр, сценарист и политический деятель. Родился в 1946 году в Москве, учился и начинал профессиональную деятельность в Киеве. Он снял фильмы "Собачье сердце" и "Тарас Бульба", а также сериалы "Бандитский Петербург", "Идиот" и "Мастер и Маргарита". В 2011–2021 годах Бортко был депутатом Госдумы РФ от КПРФ. В 2014 году он подписал письмо в поддержку позиции Владимира Путина по Крыму, а после начала полномасштабного вторжения РФ поддержал российскую агрессию. В мае 2023 года Бортко лишили звания народного артиста Украины.

Новини.LIVE сообщали, что в Запорожье СБУ и Нацполиция задержали двух местных жителей, которых подозревают в работе на ФСБ РФ. По данным следствия, они готовили заказные убийства четырёх военнослужащих ВСУ. Во время обысков у них изъяли оружие и телефоны с возможными доказательствами контактов с российской спецслужбой.

Новини.LIVE также писали, что в Херсоне СБУ задержала бывшего авиатехника ВСУ, которого ФСБ РФ завербовала во время оккупации города в 2022 году. По данным следствия, после активации агент собирал координаты украинских военных для подготовки российских ударов управляемыми авиабомбами, дронами и реактивной артиллерией. Мужчину задержали при попытке передать куратору результаты разведки, ему сообщили о подозрении в государственной измене.

СБУ россияне путинисты наказание война в Украине Россия режиссер
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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