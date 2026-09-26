Не COVID-19 та не грип: Україною шириться невідома інфекція

Хворий чоловік. Фото ілюстративне: Magnific

В Україні нібито поширюється невстановлена респіраторна інфекція, симптоми якої можуть нагадувати алергію або застуду. Серед них називають закладеність носа, кашель, слабкість і втому. Водночас офіційних даних про появу нового вірусу в Україні наразі немає.

Про це заявив лікар Тарас Жиравецький, інформує Новини.LIVE.

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Які симптоми має нова інфекція

Лікар заявив, що зараз по Україні шириться нова інфекція, яку не можуть ідентифікувати. За його словами, симптоми захворювання нагадують алергію.

Спочатку температура може становити близько 37,1 °C. Також виникає сильна закладеність носа, а за кілька днів починається кашель. Серед інших симптомів лікар назвав сильну слабкість і втому.

За словами Жиравецького, через три-чотири дні може приєднатися бактеріальна інфекція. У такому разі можливе підвищення температури та посилення інтоксикації в організмі.

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Які аналізи радить здати лікар

Щоб перевірити, чи це не COVID-19, Жиравецький радить зробити швидкий тест. За його словами, пройти його можна в будь-який день.

Якщо на третій-четвертий день симптоми не минають, лікар радить здати: загальний аналіз крові, загальний IgE, С-реактивний протеїн та залізо.

За результатами цих аналізів, зазначає Жиравецький, можна зорієнтуватися, чи потрібен антибіотик. Він також пише, що якщо С-реактивний протеїн перевищує 5 одиниць, лікар має розглянути можливість призначення антибіотика.

Низький рівень заліза, за словами Жиравецького, часто є непрямою ознакою приєднання бактеріальної інфекції. Високий загальний IgE може вказувати на алергію, токсокароз або інші паразитози.

За загальним аналізом крові лікар також може оцінити ймовірність приєднання бактеріальної інфекції за лейкоцитарною формулою.

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Також Новини.LIVE писали, що у Китаї виявили новий вірус ALTNV, який передається через кліщів. Серед симптомів захворювання називали високу температуру, сильну втому, розлади шлунково-кишкового тракту та зниження рівня тромбоцитів.