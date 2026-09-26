Не COVID-19 и не грипп: по Украине распространяется неизвестная инфекция

Больной мужчина. Фото иллюстративное: Magnific

В Украине якобы распространяется неустановленная респираторная инфекция, симптомы которой могут напоминать аллергию или простуду. Среди них называют заложенность носа, кашель, слабость и усталость. В то же время официальных данных о появлении нового вируса в Украине пока нет.

Об этом заявил врач Тарас Жиравецкий, сообщает Новини.LIVE.

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Какие симптомы имеет новая инфекция

Врач заявил, что сейчас по Украине распространяется новая инфекция, которую не могут идентифицировать. По его словам, симптомы заболевания напоминают аллергию.

Сначала температура может достигать около 37,1 °C. Также возникает сильная заложенность носа, а через несколько дней начинается кашель. Среди других симптомов врач назвал сильную слабость и усталость.

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По словам Жиравецкого, через три-четыре дня может присоединиться бактериальная инфекция. В таком случае возможно повышение температуры и усиление интоксикации в организме.

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Какие анализы рекомендует сдать врач

Чтобы проверить, не COVID-19 ли это, Жиравецкий советует сделать экспресс-тест. По его словам, пройти его можно в любой день.

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Если на третий-четвертый день симптомы не проходят, врач рекомендует сдать: общий анализ крови, общий IgE, С-реактивный белок и железо.

По результатам этих анализов, отмечает Жиравецкий, можно сориентироваться, нужен ли антибиотик. Он также пишет, что если уровень С-реактивного белка превышает 5 единиц, врач должен рассмотреть возможность назначения антибиотика.

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Низкий уровень железа, по словам Жиравецкого, часто является косвенным признаком присоединения бактериальной инфекции. Высокий общий IgE может указывать на аллергию, токсокарроз или другие паразитозы.

По общему анализу крови врач также может оценить вероятность присоединения бактериальной инфекции по лейкоцитарной формуле.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что семейный врач Вита Олещенко опровергла пользу противовирусных препаратов при острой риновирусной инфекции. По ее словам, таких препаратов для лечения риновируса не существует, а эхинацея, витамин C, имбирь и чеснок также не помогают против вируса.

Также Новини.LIVE писали, что в Китае обнаружили новый вирус ALTNV, который передается через клещей. Среди симптомов заболевания называли высокую температуру, сильную усталость, расстройства желудочно-кишечного тракта и снижение уровня тромбоцитов.