Новый вирус в Китае: какие симптомы, где его обнаружили и чем он опасен

Измерение температуры в Китае. Фото: Getty Images

В Китае ученые обнаружили новый вирус ALTNV, который передаётся через клещей и вызывает лихорадку, поражение желудочно-кишечного тракта и снижение уровня тромбоцитов в крови. В ходе исследования его наличие подтвердили у сотен пациентов из нескольких провинций страны.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

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В Китае обнаружили новый вирус

По данным китайских ученых, новый вирус получил название Asian longhorned tick nairovirus (ALTNV). Его обнаружили у 329 человек, проживавших в провинциях Хэнань, Хубэй, Аньхой и Шаньдун. Первые случаи заражения датируются еще 2009 годом.

Специалисты проанализировали образцы более 3,1 тысячи человек, обратившихся к врачам после укуса клеща, и установили, что около 10% из них были инфицированы новым вирусом.

Среди наиболее распространенных симптомов заражения — высокая температура, сильная усталость, расстройства желудочно-кишечного тракта и снижение количества тромбоцитов, что в тяжелых случаях может привести к внутренним кровотечениям.

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Учёные также установили, что наиболее вероятным переносчиком вируса является азиатский длиннорогий клещ. В ходе отдельного исследования более 47 тысяч клещей оказались носителями ALTNV.

Исследователи отмечают, что среди пациентов, инфицированных только ALTNV, летальных исходов зафиксировано не было. В то же время у людей, одновременно заразившихся ALTNV и другим опасным клещевым вирусом DBV, течение болезни было значительно тяжелее, а семеро пациентов скончались. Специфического лечения нового вируса пока не существует.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о секретном комплексе биологических лабораторий РФ в Тверской области. По данным ГУР, там проводят эксперименты с опасными вирусами и другими возбудителями в интересах российской армии.

Также Новини.LIVE писал, что возникла чрезвычайная ситуация из-за распространения нового штамма Эболы в Африке. Очагом вспышки стала провинция Итури в Демократической Республике Конго, а случаи заражения выявили и в Уганде.