Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Китае обнаружили новый опасный вирус

В Китае обнаружили новый опасный вирус

Ua ru
9 сентября 2026 20:28
Новый вирус в Китае: какие симптомы, где его обнаружили и чем он опасен
Измерение температуры в Китае. Фото: Getty Images

В Китае ученые обнаружили новый вирус ALTNV, который передаётся через клещей и вызывает лихорадку, поражение желудочно-кишечного тракта и снижение уровня тромбоцитов в крови. В ходе исследования его наличие подтвердили у сотен пациентов из нескольких провинций страны.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

Реклама

В Китае обнаружили новый вирус

По данным китайских ученых, новый вирус получил название Asian longhorned tick nairovirus (ALTNV). Его обнаружили у 329 человек, проживавших в провинциях Хэнань, Хубэй, Аньхой и Шаньдун. Первые случаи заражения датируются еще 2009 годом.

Специалисты проанализировали образцы более 3,1 тысячи человек, обратившихся к врачам после укуса клеща, и установили, что около 10% из них были инфицированы новым вирусом.

Среди наиболее распространенных симптомов заражения — высокая температура, сильная усталость, расстройства желудочно-кишечного тракта и снижение количества тромбоцитов, что в тяжелых случаях может привести к внутренним кровотечениям.

Читайте также:

Учёные также установили, что наиболее вероятным переносчиком вируса является азиатский длиннорогий клещ. В ходе отдельного исследования более 47 тысяч клещей оказались носителями ALTNV.

Исследователи отмечают, что среди пациентов, инфицированных только ALTNV, летальных исходов зафиксировано не было. В то же время у людей, одновременно заразившихся ALTNV и другим опасным клещевым вирусом DBV, течение болезни было значительно тяжелее, а семеро пациентов скончались. Специфического лечения нового вируса пока не существует.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о секретном комплексе биологических лабораторий РФ в Тверской области. По данным ГУР, там проводят эксперименты с опасными вирусами и другими возбудителями в интересах российской армии.

Также Новини.LIVE писал, что возникла чрезвычайная ситуация из-за распространения нового штамма Эболы в Африке. Очагом вспышки стала провинция Итури в Демократической Республике Конго, а случаи заражения выявили и в Уганде.

Китай болезнь вирус Азия вирус ALTNV
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации