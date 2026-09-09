Новий вірус у Китаї: які симптоми, де виявили та чим він небезпечний

Перевірка температури в Китаї. Фото: Getty Images

У Китаї вчені виявили новий вірус ALTNV, який передається через кліщів і спричиняє гарячку, ураження шлунково-кишкового тракту та зниження рівня тромбоцитів у крові. Під час дослідження його підтвердили у сотень пацієнтів із кількох провінцій країни.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Daily Mail.

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У Китаї виявили новий вірус

За даними китайських учених, новий вірус отримав назву Asian longhorned tick nairovirus (ALTNV). Його виявили у 329 людей, які проживали в провінціях Хенань, Хубей, Аньхой і Шаньдун. Перші випадки зараження датуються ще 2009 роком.

Фахівці проаналізували зразки понад 3,1 тисячі людей, які звернулися до лікарів після укусу кліща, і встановили, що близько 10% із них були інфіковані новим вірусом.

Серед найпоширеніших симптомів зараження — висока температура, сильна втома, розлади шлунково-кишкового тракту та зниження кількості тромбоцитів, що у важких випадках може призвести до внутрішніх кровотеч.

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Науковці також встановили, що найімовірнішим переносником вірусу є азійський довгорогий кліщ. Під час окремого дослідження понад 47 тисяч кліщів виявилися носіями ALTNV.

Дослідники зазначають, що серед пацієнтів, інфікованих лише ALTNV, летальних випадків не зафіксували. Водночас у людей, які одночасно заразилися ALTNV та іншим небезпечним кліщовим вірусом DBV, перебіг хвороби був значно важчим, а семеро пацієнтів померли. Специфічного лікування нового вірусу наразі не існує.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про секретний комплекс біологічних лабораторій РФ у Тверській області. За даними ГУР, там проводять експерименти з небезпечними вірусами та іншими збудниками в інтересах російської армії.

Також Новини.LIVE писав, що виникла надзвичайна ситуація через поширення нового штаму Еболи в Африці. Осередком спалаху стала провінція Ітурі в Демократичній Республіці Конго, а випадки зараження виявили й в Уганді.