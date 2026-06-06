Загроза масштабної епідемії: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію

Медики завозять обладнання для стримування хвороби. Фото: BFM TV

Новий спалах небезпечної хвороби в Африці ризикує стати гіршим за епідемію 2014 року. ВООЗ вимагає негайно ввести суворі карантинні обмеження в усьому регіоні через новий штамм вірусу Ебола. Без термінового втручання світу поточна хвиля захворюваності повністю повторить трагічні наслідки десятирічної давнини.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Swedenherald.

Оголошення надзвичайного стану на континенті

Міжнародний режим надзвичайної ситуації через стрімке поширення хвороби в Африці оголосили ще у травні. Головним вогнищем нової медичної кризи стала провінція Ітурі в Демократичній Республіці Конго.

За останніми даними моніторингових груп, небезпечний збудник хвороби вже зафіксували також на території сусідньої Уганди.

За останні 24 години медики зафіксували різке зростання захворюваності, і ситуація може значно погіршитися. На сьогодні у регіоні підтверджено загалом 471 випадок інфікування. За добу внаслідок хвороби померли 82 людини.

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Швидкість інфікування та брак ліків

Ситуація у постраждалих регіонах важка через повну відсутність затверджених вакцин чи специфічних ліків.

Медики офіційно фіксують найшвидше в історії спостережень розповсюдження цього конкретного штаму серед населення, а міжнародні гуманітарні місії зараз намагаються терміново завезти захисне обладнання для стримування хвороби.

Раніше Новини.LIVE писали, що ВООЗ визнала спалах нового штаму Еболи в ДР Конго та Уганді міжнародною надзвичайною ситуацією через ризик виходу вірусу за межі регіону. Ефективних вакцин і ліків проти цього штаму немає.

Також ми повідомляли, що розробка вакцини від нового штаму Еболи займе до 9 місяців. Найперспективніша вакцина базується на тій самій технології, що й препарат проти іншого штаму Еболи, але поки ще вона перебуває на етапі розробки та не готова для клінічних випробувань.