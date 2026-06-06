Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Загроза масштабної епідемії: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію

Загроза масштабної епідемії: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 22:19
Загроза масштабної епідемії: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію
Медики завозять обладнання для стримування хвороби. Фото: BFM TV

Новий спалах небезпечної хвороби в Африці ризикує стати гіршим за епідемію 2014 року. ВООЗ вимагає негайно ввести суворі карантинні обмеження в усьому регіоні через новий штамм вірусу Ебола. Без термінового втручання світу поточна хвиля захворюваності  повністю повторить трагічні наслідки десятирічної давнини.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Swedenherald.

Оголошення надзвичайного стану на континенті

Міжнародний режим надзвичайної ситуації через стрімке поширення хвороби в Африці оголосили ще у травні. Головним вогнищем нової медичної кризи стала провінція Ітурі в Демократичній Республіці Конго.

За останніми даними моніторингових груп, небезпечний збудник хвороби вже зафіксували також на території сусідньої Уганди.

За останні 24 години медики зафіксували різке зростання захворюваності, і ситуація може значно погіршитися. На сьогодні у регіоні підтверджено загалом 471 випадок інфікування. За добу внаслідок хвороби померли 82 людини.

Читайте також:

Швидкість інфікування та брак ліків

Ситуація у постраждалих регіонах важка через повну відсутність затверджених вакцин чи специфічних ліків.

Медики офіційно фіксують найшвидше в історії спостережень розповсюдження цього конкретного штаму серед населення, а міжнародні гуманітарні місії зараз намагаються терміново завезти захисне обладнання для стримування хвороби. 

Раніше Новини.LIVE писали, що ВООЗ визнала спалах нового штаму Еболи в  ДР Конго та Уганді міжнародною надзвичайною ситуацією через ризик виходу вірусу за межі регіону. Ефективних вакцин і ліків проти цього штаму немає. 

Також ми повідомляли, що розробка вакцини від нового штаму Еболи займе до 9 місяців. Найперспективніша вакцина базується на тій самій технології, що й препарат проти іншого штаму Еболи, але поки ще вона перебуває на етапі розробки та не готова для клінічних випробувань. 

ВООЗ вірус Ебола
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації