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Главная Новости дня Угроза масштабной эпидемии: ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию

Угроза масштабной эпидемии: ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 22:19
Угроза масштабной эпидемии: ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию
Медики завозят оборудование для сдерживания болезни. Фото: BFM TV

Новая вспышка опасной болезни в Африке рискует стать хуже эпидемии 2014 года. ВОЗ требует немедленно ввести строгие карантинные ограничения во всем регионе из-за нового штамма вируса Эбола. Без срочного вмешательства мира текущая волна заболеваемости полностью повторит трагические последствия десятилетней давности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Swedenherald.

Объявление чрезвычайного положения на континенте

Международный режим чрезвычайной ситуации из-за стремительного распространения болезни в Африке объявили еще в мае. Главным очагом нового медицинского кризиса стала провинция Итури в Демократической Республике Конго.

По последним данным мониторинговых групп, опасный возбудитель болезни уже зафиксировали также на территории соседней Уганды.

За последние 24 часа медики зафиксировали резкий рост заболеваемости, и ситуация может значительно ухудшиться. На сегодня в регионе подтверждено всего 471 случай инфицирования. За сутки в результате болезни умерли 82 человека.

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Скорость инфицирования и нехватка лекарств

Ситуация в пострадавших регионах тяжелая из-за полного отсутствия утвержденных вакцин или специфических лекарств.

Медики официально фиксируют самое быстрое в истории наблюдений распространение этого конкретного штамма среди населения, а международные гуманитарные миссии сейчас пытаются срочно завезти защитное оборудование для сдерживания болезни.

Ранее Новини.LIVE писали, что ВОЗ признала вспышку нового штамма Эболы в ДР Конго и Уганде международной чрезвычайной ситуацией из-за риска выхода вируса за пределы региона. Эффективных вакцин и лекарств против этого штамма нет.

Также мы сообщали, что разработка вакцины от нового штамма Эболы займет до 9 месяцев. Самая перспективная вакцина базируется на той же технологии, что и препарат против другого штамма Эболы, но пока еще она находится на этапе разработки и не готова для клинических испытаний.

ВОЗ вирус Эбола
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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